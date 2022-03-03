Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 14,12 TL'den tamamladı. Avro ise 15,65 TL'ye yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Mart 2022 17:43
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,0920
|14,0930
|14,1210
|14,1220
|Avro
|15,6390
|15,6400
|15,6510
|15,6520
|Sterlin
|18,7630
|18,8570
|18,8320
|18.9270
|İsviçre Frangı
|15,2640
|15,3420
|15,3200
|15,4000
|ANKARA
|ABD Doları
|14,0620
|14,1420
|14,0910
|14,1710
|Avro
|15,5990
|15,6790
|15,6110
|15,6910
|Sterlin
|18,7030
|18,9130
|18,7720
|18,9820