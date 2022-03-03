Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personelin nakil sonuçlarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği (eş durumu) mazeretine bağlı yer değişikliği sonuçlarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 03 Mart 2022 12:49
Sağlık Bakanlığı, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi ve 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği (eş durumu) mazeretine bağlı yer değişikliği sonuçlarını açıkladı.
Kura çekilişi 03.03.2022 tarihinde saat 11:00 'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmadı.
İşte Nakil Sonuçları ;
663-45/A maddesi kapsamında çalışan sözleşmeli personel nakil sonuç listesi için tıklayınız.
657-4/B maddesi kapsamında çalışan sözleşmeli personel nakil sonuç listesi için tıklayınız.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız