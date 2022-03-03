Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 199, Denizli'de 175, Palandöken'de 153, Ovacık'ta 150, Kartepe'de 140, Uludağ'da 128, Yıldız Dağı'nda 120, Ilgaz'da 116, Erciyes ve Ergan'da 115, Sarıkamış'ta 100, Yedikuyular'da 98, Yıldıztepe'de 84, Hesarek'te 77, Murat Dağı ve Keltepe'de 60, Salda'da 57, Akdağ'da 51, Hazarbaba'da 50, Elmadağ'da 42, Çambaşı'nda 41, Saklıkent, Kop Dağı ve Gevaş Abalı'da 37, Konaklı'da 36, Yalnızçam'da 27, Mersivan'da 26, Zigana'da 20 ve Kandilli'de 5 santimetre ölçüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Mart 2022 13:02
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|04.03.2022
|En düşük
|En yüksek
|Kartalkaya
|YKY
|-11
|-7
|Palandöken
|KY
|-10
|-7
|Denizli
|HKY
|-12
|-2
|Davraz
|KY
|-12
|-2
|Kartepe
|ÇB
|-7
|0
|Uludağ
|ÇB
|-8
|-2
|Erciyes
|ÇB
|-10
|-3
|Sarıkamış
|KY
|-8
|-3
|Ilgaz
|YKY
|-10
|-6
|Ovacık
|KY
|-2
|1
|Yedikuyular
|PB
|-7
|-2
|Gevaş Abalı
|KY
|-5
|1
|Kandilli
|KY
|-6
|-2
|Nemrut
|KY
|-6
|-6
(YKY: Yoğun kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız