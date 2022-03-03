Vatandaşların önemli bölümü açık havada maske takmayı sürdürdü

Aşılanma oranı yüzde 80,5 olan Kayseri'de, PCR testi için hastanelerdeki yoğunluğun sabah saatlerinde azaldığı görüldü. Kayseri Devlet Hastanesinde randevu alan ve Kovid-19 aşısı yaptıranların yoğunluğu ise dikkati çekti.

Kentin kalabalık noktalarından Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi gibi açık alanlarda birçok vatandaşın maske takmayı sürdürdüğü, tramvay, kafe ve kapalı alanlarda da maske kuralına uyulduğu görüldü.

Mehmet Tanrıkulu (75), AA muhabirine, dördüncü aşısını yaptırdığını, maskenin kapalı yerlerde sürekli takılması ve doktorların tavsiyesine uyulması gerektiğini söyledi.

Ergül Şahin, Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanıldığını düşündüğünü belirterek, hastalığı ağır geçen "grip" olarak tanımladı.

Necati Alıcı, kapalı yerlerde maskesini taktığını vurgulayarak, "Maske açık havada serbest. Biz de artık usandık. Kapalı alanlarda takıp açık havada takmayacağım. Nezle, grip olabilirim. Başkasına bulaştırmamak için kapalı ortamlarda takmalıyım. Uygulamayı doğru buluyorum. Üç aşımı oldum." diye konuştu.

- Sivas

Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların birçoğunun maske takmaya devam ettiği gözlendi, bazı vatandaşlar ise caddede maskesiz gezindi.

Açık alanda maske takan vatandaşlardan Ahmet Turan Yıldırım, bireysel tedbir alarak maske takmaya devam edeceğini dile getirdi.

Alınan kararı olumlu karşıladığını belirten Yıldırım, "Devletimizin aldığı karara herkesin saygılı olmasını istiyoruz." dedi.

Maskesiz gezinen Turan Kıral ise açık alanda maskenin serbest bırakılmasını olumlu bulduğunu vurgulayarak, "Otobüsler ve kapalı yerlerin haricinde maske takılmaması gayet güzel." ifadesini kullandı.

- Kırşehir

Kırşehir'de de birçok vatandaşın tedbirli davranarak maske takmaya devam ettiği görüldü.

Yoğunluğun olduğu Cacabey Meydanı, Ankara, Terme ve Lise caddelerinde vatandaşların maske takmaya devam ettiği, sakin sokaklarda ise maske takılmadığı dikkati çekti.

Vatandaşların kapalı mekanlara girerken tedbir amaçlı maske taktıkları gözlendi.

Kent sakinlerinden Muzaffer Kaya, açık alanlarda maske takmanın kaldırılmasını desteklediğini anlatarak, "Bu serbestliği özledik, çok teşekkür ediyoruz." dedi.

- Nevşehir

Nevşehir'de açık alanda maske takmaya devam eden Muhsin Gül, kararın sevindirici olduğunu ancak kendisinin tedbir amaçlı kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Salgın sürecinde hayatın akışında önemli değişikliklerle karşılaştığını ifade eden Gül, "Yasakların kalkması iyi oldu. Özellikle benim gibi gözlüklü kişiler için zorluk oluşturuyordu. Üniversite öğrencisiyim ve birçok insan var çevremde o yüzden takmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.

Nuri Karaşahin de maskesiz dolaşmaya başladığını ancak bazı ortamlarda kullanmaya devam edeceğini anlatarak, "Maske biraz bunaltıyordu. Maskesiz dolaşmak insanları biraz kendine getirecektir. Hastalık da bundan sonra inşallah biter ve herkes özgürce dolaşabilir." ifadelerini kullandı.