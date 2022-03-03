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'15 Temmuz kursağımızda kaldı' diyen Noyan hakkında şikayetçi olan olmadı

Sevda Noyan'ın bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava dosyası uzlaştırma bürosuna gönderildi. Site yönetimi tarafından mahkemeye gönderilen cevabi yazıda, "Bu kişilerin mağdur olmadığı ve Noyan'dan şikayetçi olmadıkları" yönünde bilgi verildiği kaydedildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Mart 2022 13:53
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'15 Temmuz kursağımızda kaldı' diyen Noyan hakkında şikayetçi olan olmadı

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmayan sanık Sevda Noyan'ı, avukatı Burak Tosun temsil etti. Şikayetçi olarak da duruşmaya katılan olmadı.

Duruşmada, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Sevda Noyan ile aynı sitede yaşayan ve ondan şikayetçi olduğu belirtilen kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi için site yönetimine yazı yazıldığı aktarıldı.

Site yönetimi tarafından mahkemeye gönderilen cevabi yazıda, "Bu kişilerin mağdur olmadığı ve Noyan'dan şikayetçi olmadıkları" yönünde bilgi verildiği kaydedildi.

Hakim, Noyan'ın avukatı Burak Tosun'a, müvekkili için "zincirleme şekilde tehdit" suçundan ek savunma hakkı verildiğini hatırlatarak beyanını sordu.

Avukat Tosun, suç teşkil ettiği iddia edilen eylemlerin "tehdit" suçu unsurlarını oluşturmadığını öne sürerek, "Bu sözler herhangi birisine yönelik değildir. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ediyorum." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Sevda Noyan ile onunla aynı sitede yaşayan üç kişinin uzlaşıp uzlaşmadıklarının sorulması için dava dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, Noyan'ın, Mayıs 2020'de katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeleri nedeniyle "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

NE OLMUŞTU?

Katıldığı bir televizyon programında "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür'' diyen Sevda Noyan, 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçunu işlediği gerekçesiyle 6 yıla kadar hapis istemiyle

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