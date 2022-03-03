2022-YÖKDİL/1 giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM YÖKDİL sınavı giriş belgelerini yayımladı
DUYURU
(03 Mart 2022)
2022-YÖKDİL/1 Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
13 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Mart 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
13 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YÖKDİL/1 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Sınav yerel saate göre yapılacağından; adaylar, Kıbrıs/Lefkoşa için saat 09.00'dan sonra, Kırgızistan/Bişkek için ise 13.00'den sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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