Basketbol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), basketbolseverlerin HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara alınacağını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Mart 2022 16:17
TBF'den yapılan açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun 2 Mart Çarşamba günü düzenlediği toplantı, Sağlık Bakanı'mızın açıklamaları, Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda alınan kararla, tüm müsabakalarda HES kodu sorgulaması yapılmadan salonlara seyirci alınacaktır." denildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız