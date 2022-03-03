Ak Partili Özkan: Benzin ve mazotta en düşük fiyat Türkiye'de

TBMM Genel Kurulunda gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 3 Mart'ın devrim yasalarının yıl dönümü olduğunu anımsatarak "Laikliğe temel oluşturan devrim yasalarına, laiklik ilkesine ve Cumhuriyet devrimlerine bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, devrim kanunlarının ve Cumhuriyet kazanımlarının aşındırılmaya çalışıldığı bu sürecin önümüzde yapılacak olan ilk seçimde milletin müdahalesiyle, milletin kararıyla, milletin takdiriyle sonlandırılacağına olan inancımızı muhafaza ediyoruz." diye konuştu.

Müslüm Gürses'i vefatının yıl dönümünde anan Özel, şarkıcıyı "İtirazım var" isimli şarkısıyla hatırlamanın çok yerinde olacağını söyledi. Vatandaşların itirazını ilk seçimle hep birlikte duyuracaklarını ve mazlumların sesi olacaklarını dile getiren Özel, "Siz artık ezilmeye mahkum değilsiniz." dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından buğday ithalatı için yapılan ihalede ton başına fiyatın 445 dolar olarak belirlenirken Türkiye'de buğday alım fiyatının 2 bin 250 lira olduğunu öne süren Özel, "Bugün, yabancı ülkelerden buğday alanlar çiftçiye 'Sen gübre alamıyorsun, ekemezsen ekme ama bir eken bulunur' deyip dışarıdan 3 katına buğday alıyorlar. Hepimizin karnını doyuran çiftçimizin çoluğunu çocuğunu aç bırakacak bu karara isyan ediyoruz, bunu milletimize şikayet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretici Fiyat Endeksi'nin 27 yılın zirvesinde olduğunu vurgulayan Özel, "Sizden önce enflasyonu üç rakamlı hanelere çıkaran Tansu Çiller'di. İttifak ortağı olacaksınız ya, parti kuracak ya, girin birlikte diriltin enflasyon canavarını." diye konuştu.

İktidarın "Bütün dünyada enflasyon var" diye açıklama yaptığını anlatan Özel, "Bunlar kitabını yazdı ya, enflasyonu Türkiye'den yüksek olan ülke sayısı herhalde 170 vardır değil mi? 70, yok 7. Surinam, Zimbabve, Küba, Suriye, Lübnan, Sudan ve Venezuela." dedi.

- "Benzin ve mazotta en düşük fiyat Türkiye'de"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, enflasyonun 2002 öncesindeki kriz dönemlerinde yüzde 110'u aştığını hatırlatarak enflasyonu 2005 yılında tek haneli rakamlara düşürdüklerini söyledi. Küresel krizin yaşandığı 2008 yılında enflasyonu tek haneli rakamlarda tutmayı başardıklarını anlatan Özkan, 2012 yılında IMF'ye borcun tamamen kapandığını kaydetti.

Gezi kalkışması, 17-25 Aralık yargı darbesi, çukur terörü, 15 Temmuz hain FETÖ darbesi gibi kalkışmalara rağmen enflasyonu yüzde 12-13 düzeyinde tuttuklarını dile getiren Özkan, 2020 yılında küresel salgına bağlı emtia fiyatlarındaki artış, üretimdeki daralma ve para politikalarındaki gelişmenin küresel anlamda enflasyonu insanlığın karşısına getirdiğini belirtti.

Türkiye'nin en düşük fiyatla benzin ve mazotun satın alınabildiği bir ülke olduğunu ifade eden Özkan, şöyle devam etti:

"Küresel enflasyon ve bölgesel krizler, Ukrayna-Rusya arasındaki krizin önümüzdeki dönemde getireceği riskler de ortadadır. Bu anlamda, Türkiye olarak bu kadar saldırıya, riske rağmen, nisan ayından itibaren enflasyonun hızla gerileyerek gençlerimizin, çiftçimizin, sanayicimizin, üreticimizin çok daha fazla refah, çok daha fazla milli gelirden pay aldıkları bir dönemi yaşayacağız. Sanayicilerimize, esnafımıza, çiftçimize şunun da müjdesini verelim: İnşallah, 2023 yılına girerken tek haneli enflasyon rakamına ulaşan dünyada ender birkaç ülkeden birisi olacağız."

- "Maske kararı gözden geçirilmeli"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, maske takma zorunluluğunun açık alanda kaldırılması, kapalı alanlarda da belli şartlarda devam etmesine yönelik kararın gözden geçirilmesinin faydalı olacağını söyledi.

Vatandaşın yaşam biçiminin kısıtlanmasına yönelik girişimlerin de dikkatlerinden kaçmadığını belirten Usta, "Yani maske yok, HES kodu sorgulaması yok, fakat saat 12'den sonra müzik çalınmasının yasak olması nasıl bir mücadeledir, bu anlaşılabilir değil." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet hastanelerinde randevu alımında vatandaşların sıkıntı yaşadığını anlatan Usta, "Bu konu, özel hastanelere de ciddi bir alan açıyor. Dolayısıyla sanki hastalarımızı özel hastanelere kaydırma yolunda bir gayret varmış gibi bir durum var. Bu husus mutlaka düzeltilmelidir." şeklinde konuştu.

Enflasyonun yazın nasıl düşeceğini soran Usta, "Polisiye tedbirlerle, tim kurarak 'Enflasyonu düşüreceğim' diyen tek ülke, tek yönetim sizin yönetiminiz maalesef. Ülkeyi bu hale getirdiniz." dedi.

- "Batı tasavvuru ikiyüzlü ve çirkin yaklaşımını ortaya koyuyor"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Rusya-Ukrayna arasındaki silahlı çatışmalardan sonra yaşananları ibretle takip ettiklerini dile getirerek Suriye'deki mültecilerle Ukrayna'dakileri din ve renk üzerinden farklılaştırma, Afrikalıların ülkeden çıkış yapacak trenlerden zorla indirilmesi gibi örneklerin, Mehmet Akif Ersoy'un "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar" tasvirine uygun düşen Batı tasavvurunun ikiyüzlü ve çirkin yaklaşımını ortaya koyduğunu ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki saldırılarının hukuksuz olduğunu söyleyen Bülbül, "ABD de Rusya'yı işaret ederek adeta 'öcü geliyor' diyerek Avrupa'yı tekrar hizaya sokmakta ve başta silah satışları olmak üzere hakimiyetini yeniden tesis etme yoluna gitmektedir. Kısacası ABD ile Rusya arasında ortada al takke ver külah durumu söz konusudur." yorumunu yaptı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı enflasyon oranına dikkati çekerek "Hazine ve Maliye Bakanı Nebati bir ay önce 'Enflasyonda yüzde 50 seviyesini göreceğimizi düşünmüyorum' dedi. Umduğu olmadı, yanıldı." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'ın nisan ayından itibaren enflasyonun gerileyeceğine ilişkin açıklamasına işaret eden Oluç, "Aksi olacağını bütün veriler gösteriyor ama siz hangi yılın nisanından bahsettiniz onu duyamadık." diye konuştu.