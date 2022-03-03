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Diyanet Akademisi kurulması teklifi Komisyon'da kabul edildi

Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 03 Mart 2022 17:38
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Diyanet Akademisi kurulması teklifi Komisyon'da kabul edildi

Diyanet Akademisi'ne yönelik hükümler içeren kanun teklif TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda kabul edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu'nda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

Teklife göre Diyanet Akademisi kuruluyor. Diyanet Akademisi, dini yüksek ihtisas, dini ihtisas ve eğitim merkezlerinden oluşacak. Diyanet Akademisi doğrudan Başkana bağlı olacak, Başkanlığın, Din Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarına atanacak aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek.

Diyanet Akademisi'nde ders vermek, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde görev almak üzere, dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olup dini yüksek ihtisas merkezinde eğitimini tamamlamış veya ilahiyat alanında doktora yapmış olanlar arasından yapılacak sınavda başarılı olanlar atanabilecek.

657 sayılı kanunda öngörülen genel şartlar yanında Başkanlık mevzuatı ile belirlenen özel şartları taşıyanlardan, Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla atama yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından Başkanlık tarafından Akademiye giriş için yapılacak sözlü veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre aday, din görevlisi olarak belirlenecek.

Diyanet Akademisi eğitim süresi, adayların eğitim durumu, atanacakları pozisyon ve Akademiye Giriş Sınavı'ndaki başarı durumu dikkate alınarak 6 ay ile 3 yıl arasında belirlenecek. Sözleşmeli personel olarak atananlar, 3 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin eşi, bu personele tabi olacak.

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