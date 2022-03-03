İçişleri Bakanlığı: Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde 58 ilde 563 vaka takip ediliyor

İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelemiz devam ediyor. Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde 58 ilde 563 vaka takip ediliyor. Hedef sıfır şiddet sıfır can kaybı" denildi. Paylaşımda, "Kadın Acil Destek Uygulamasının" 3 milyon 309 bin 940 kişi tarafından indirildiği ve ihbar sayısının 183 bin 222 olduğu aktarıldı.