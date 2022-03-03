Salgında yeni dönemin ilk günü: HES kodları silindi

Israrla HES kodu okutmaya çalışanlar, açık hava ve mesafeye rağmen maskeden vazgeçmeyenler... Salgında yeni dönemin ilk günü böyle başladı.

AVM'lere artık HES kodu okutmadan ve ortak kullanım alanlarına maske takmadan girebiliyoruz ancak bu alışkanlığı kazandığımız gibi bırakmak da zor olacak gibi görünüyor.

"Takmayınca rahatsız oluyoruz"

Maske alışkanlığından vazgeçemeyenlerden biri, "İki sene geçti artık maskeye alıştık. Bizden biri gibi oldu. Takmayınca rahatsız oluyoruz" dedi.

Maskede ısrar eden başka bir kişi ise, "Ben takmaya devam ediyorum. Aşılarım da tam ama yine de korkuyorum. Takmakta zorlandık çıkartmakta da zorlanıyoruz" açıklamasını yaptı.

HES kodları hemen silindi

Maske zorunluluğunun kaldırılmasına çok çabuk adapte olanlar da vardı. Kimi cep telefonundan HES kodu uygulamasını hemen sildi kimi ise dışarıda rahat rahat nefes alabilmenin tadını çıkardı.

HES kodu uygulamasını silenlerden biri, "HES kodu uygulamasını direkt sildim. Maskeyi de sürekli takan biri olarak hemen çıkarttım. Artık temiz havayı almak istiyoruz" dedi.

HES kodunun kaldırılması yaşlıları sevindirdi

Sokaklarda genel olarak maske alışkanlığı devam ediyordu. Özellikle yaşlıları en çok sevindiren HES uygulamasının kaldırılması oldu.

O yaşlılardan biri şunları söyledi: "Kızım ben 72 yaşımdayım. Zor oluyordu HES kodunu telefondan açmak. Onun için ben sevindim kaldırılmasına."

"HES kodu olmadığı için kayınvalidem otobüse alınmadı"

HES kodu olmadığı için kayınvalidesinin otobüse binemediğini söyleyen vatandaş, "Kadını indirdiler otobüsten. HES kodu uygulamasının süresi bitmişti. Biz gençler için sıkıntı olmuyor ama yaşlılar için oluyordu" diye konuştu.