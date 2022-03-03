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ABD'den Kremlin sözcüsü Peskov ve 19 oligarka yaptırım

Beyaz Saray, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine aldıklarını ve bu kişilere vize yasağı getirdiklerini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 03 Mart 2022 22:19
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ABD'den Kremlin sözcüsü Peskov ve 19 oligarka yaptırım

Beyaz Saray, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ile bazı Rus oligarkları yaptırım listesine aldıklarını ve bu kişilere vize yasağı getirdiklerini duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, ortak ve müttefikleriyle koordinasyon içinde Ukrayna'ya yönelik zalim işgaline rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğini sürdüren Rus elitlere ve aile üyelerine yaptırım uygulamaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Yaptırım getirilen kişilerin ABD finans sisteminden koparılacağı, ABD'deki mal varlıklarının dondurulacağı ve gayrimenkullerini kullanmalarının yasaklanacağına işaret edilen açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının bu kişilerin yargılanması ve mal varlıklarına el konulması için ABD Adalet Bakanlığıyla istihbarat paylaşımı yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın en zengin kişilerinden olan ve Putin'in yakın arkadaşı olan Özbek asıllı iş insanı Alişer Usmanov'un yaptırım listesine alındığına işaret edilen açıklamada, Usmanov'un dünyanın en büyükleri arasında yer alan yatına son dönemde Almanya tarafından el konulduğu anımsatıldı.

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Putin'in propagandasının en büyük aracı olduğu ve listeye alındığı aktarıldı.

- Wagner'in yöneticisi olduğu iddia edilen Prigozhin yaptırım listesinde

"ABD 19 oligark ve 47 aile üyesine vize yasağı uygulayacak." ifadesine yer verilen açıklamada, Rusya destekli Wagner Grubu'nun yöneticisi olduğu iddia edilen ve "Kremlin'in aşçısı" olarak da bilinen Yevgeniy Prigozhin'in 3 şirketi, eşi, kızı ve oğlunun da yaptırım listesine alınması dikkati çekti.

Yaptırım listesine alınan diğer oligarklar arasında ise Rus iş adamı ve eski Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanı Nikolay Tokarev, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov, Eski Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Şuvalov, Rus iş insanları Boris Rotenberg ve Arkadiy Rotenberg ve aile üyeleri yer alıyor.

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