12 fakülte kuruldu 12 fakülte kapatıldı, 5 fakültenin ismi değişti
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 12 fakülte kuruldu 12 fakülte kapatıldı, 5 fakültenin ismi değişti.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Mart 2022 00:55
1- Ekli I sayılı listede belirtilen enstitü, fakülte ve yüksekokulların kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen enstitü, fakülte ve yüksekokulların kapatılmasına,
2- Ekli III sayılı listede belirtilen fakültelerin adlarının karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesine,
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
3 Mart 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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