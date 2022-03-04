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Balıkesir'de soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mart 2022 07:34
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Balıkesir'de soba zehirlenmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çömlekçi Mahallesi'nde yaşayan Hasan (73) ve Nesibe (62) Kavasoğlu çiftinden haber alamayan komşuları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, yerde baygın halde buldukları çifte müdahalede bulundu.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftten Hasan Kavasoğlu müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesi bulunan Nesibe Kavasoğlu, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Hasan Kavasoğlu'nun cesedi, ekiplerin olay yeri incelemelerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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