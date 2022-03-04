Görevden istifa eden Pakdemirli'den ilk açıklama
Resmi Gazetede yer alan karara göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli görevden alındı, yerine Vahit Kirişçi atandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Mart 2022 08:18
Görevden alınan Pakdemirli, twitter hesabından Bakanlığa yeni atanan Kirişçiye başarılar diledi.
Bekir Pakdemirli tweetinde: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018'den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi'ye başarılar diliyorum. İfadelerini kullandı.Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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