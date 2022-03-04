Kur Korumalı Mevduat yarım trilyonu geçti

Türk Lirası'nın cazibesini artırmak ve dolarizyonu azaltmak için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 20 Aralık 2021'deki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile hayata geçirilen Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesapları'nın büyüklüğünde tarihi bir eşik aşıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık verilerine göre kur korumalı mevduatın büyüklüğü 25 Şubat'ta 520.1 milyar liraya ulaştı.

YÜZDE 60 DÖVİZDEN GEÇİŞ

Bu hesapların büyüklüğü TL mevduatın yüzde 22'sine, sistemdeki toplam mevduatın ise yaklaşık yüzde 10'ununa karşılık geldi. Piyasa analistlerinin tahminine göre 520.1 milyar liralık kur korumalı mevduatın 210 milyar lirası Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklı, 310 milyar lirası ise TCMB yani dövizden dönüşlü kısımdan geldi. Dövizden dönüşümün bu hesaplar hayata geçirildiği ilk dönemde yüzde 10 olan payı, son verilere göre yüzde 60'a yükseldi.

ŞİRKETLERDEN BÜYÜK İLGİ

BDDK'nın verilerine göre 22 Aralık 2021'de 261.6 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 28 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 236.6 milyar dolara geriledi. Döviz hesaplarında 2 ayda yaşanan çözülme 25 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kur korumalı mevduatı, özellikle şirketler tarafından büyük bir ilgi gösterildi. Şirketlerin 22 Aralık'ta 97.9 milyar dolar olan döviz mevduatlarının büyüklüğü, 28 Şubat'ta 77.5 milyar dolara geriledi. Bu dönemde bireysel döviz hesapları ise 163.7 milyar dolardan 159 milyar dolara geriledi. Dövizden geçişin hızlanması TL mevduat hesaplarının büyümesine yol açtı. TL mevduat 2 ayda 446 milyar lira artarak 2 trilyon 279 milyar liraya çıktı.

TÜRKİYE İYİ BİR SINAV VERİYOR

MERKEZ Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'nin sanayicilerin gayretiyle dünya konjonktüründe başarılı bir sınav verdiğini söyledi. OSBÜK ev sahipliğinde sanayicilerle bir araya gelen Kavcıoğlu, Türkiye'nin 2021'de yüzde 11 büyüme gösterdiğini ve pandemi öncesi rakamları aştığını söyledi. Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracat ana politikalarında desteklenmeye, devam edeceğini ifade eden Kavcıoğlu, Merkez Bankası olarak üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hedefleyen tüm işletmelerin yanında olduklarının altını çizdi.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU