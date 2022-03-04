Bahçeli, Meral Akşener'i telefonla arayıp ne dedi?

MHP ve İYİ Parti liderleri arasındaki karşılıklı sert tartışmalar ve ağır suçlamalar sürerken, Devlet Bahçeli ile Meral Akşener arasında ilginç bir telefon görüşmesi gerçekleştiği ortaya çıktı. Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Akşener'in koronavirüse yakalandığı süreçte MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından arandığını yazdı. İşte o telefon görüşmesinde yaşananlar ve Bahçeli'nin Akşener'e tavsiyeleri...

Akşener'e korona süreciyle ilgili tavsiyelerde bulundu

- Aralarında hiçbir şey yokmuş gibi Devlet Bahçeli en nazik ses tonuyla 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Sonra, Meral Akşener'e karantina sürecinde dikkat etmesi gereken hususları teker teker sıraladı.

- Bahçeli, Akşener'e faydası olduğuna inandığı doğal ilaçları söyledi ve kullanmasını tavsiye etti, 'Aman şunlara şunlara mutlaka dikkat et' mahiyetinde uyarıları oldu. Bahçeli, Akşener'e ısrarla 'ıhlamur iç' dedi.

Fahrettin Koca: İyileşinceye kadar bana zimmetlisiniz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Akşener'in karantina sürecinde hiç aksatmadan her gün telefonla arayıp sağlık durumunu sorduğunu belirten Ahmet Takan, "Koca, bu yakın ilgisinin sebebini de Akşener'e 'Siz iyileşinceye kadar Sağlık Bakanı olarak bana zimmetlisiniz' diyerek esprili bir şekilde izah etmiş" ifadelerini kullandı