Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarını ilgilendiren açıklama

Bakan Koca tweetinde: HEKİMLERİN, tüm sağlık personelinin sorunları tüm toplumun ve devletin sorunudur, Covid-19'un en büyük ciddiyeti gösterdiği döneme eş önemdedir. Uzun süredir gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Çok yakında sonuçlar görülecek. Hiçbirimizin şüphesi olmasın.