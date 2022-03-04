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KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/4 tercih kılavuzunu yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Mart 2022 10:01
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KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS-2022/4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 04 - 10 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 10 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Genel Bilgiler

TABLO-1 Sözleşmeli Personel Pozisyonları (Ortaöğretim Mezunları İçin)

TABLO-2 Sözleşmeli Personel Pozisyonları (Ön Lisans Mezunları İçin)

Sözleşmeli Personel Pozisyonları İçin Aranan Nitelikler

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