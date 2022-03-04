İçişleri, Ukrayna'dan yapılan tahliyelerin bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, terör örgütü PKK'ya yönelik şubat ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere toplam 86 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte İsmail Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik içeriğinde sonbahar-kış ve eren kış operasyonlarını da barındıran operasyonlarımızda bulunan kırsal alanda 10'u büyük, 32'si orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1.280 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere toplam 86 terörist şubat ayı içerisinde etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 57'si PKK/KCK, 28'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca şubat ayı içerisinde terör örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 361 şüpheli gözaltına alınmış, 266 kişi tutuklanmıştır.

Şubat ayı netice itibarıyla uyuşturucu ile mücadelede önemli sonuçlar elde ettiğimiz bir dönem oldu. Gerçekleştirilen 16 bin 441 operasyonda 21 bin 283 kişi gözaltına alınmış bin 482 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.

KADES uygulamamızda 3 milyon 307 bin 233 indirme sayısına eriştik ve bu uygulama sayesinde bugüne kadar 325 bin 842 ihbar aldık.

Bu yıl hedefimizde erkekler de var. Türkiye'de erkeklere kadına şiddet konusunda neler yapmamaları konusunda bilgilendirmeler yapacağız. Kadın cinayetlerinde geçen aya göre yüzde 35'lik bir azalma sağlandı. Şubat ayında maalesef 17 kadınımız hayatını kaybetti. Büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim, 1 sayısı bile bu alanda fazladır bizim için. Bugüne kadar elektronik kelepçe kararı verilerek takip kararı verilen vakalarda kadın cinayeti meydana gelmemiştir. 8 Mart'a yaklaştığımız bugünlerde çağrımızı yapmak isteriz; Biz çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Milletimizin de desteklerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

UKRAYNA'DAN TAHLİYELER

Ukrayna'dan 9 bin 653 vatandaşımız tahliye edildi. Azerbaycan ve diğer kardeş ülkelerden kardeşlerimizin tahliyesine de ülkemiz destek olmaktadır. Pek çok ülkenin tahliye çalışmalarına da destek verilmektedir. Aynı şekilde güzergah üzerinde bulunan ülkeler de sınır kapılarından rahatlıkla geçiş için vize geçiş kolaylığı sağlamaktadır.