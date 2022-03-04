Kemal Özkiraz gözaltına alındı
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.
Kaynak : Cumhuriyet
Eklenme : 04 Mart 2022 11:03
Daha önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, milletvekillerini hedef alarak 'şerefsiz' diyen Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Mahmut Ünlü'ye tepki gösterdiği paylaşımı nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.
Bugün sosyal medya hesabından yeni paylaşım yapan Özkiraz, ''Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçaktan inişte gözaltına alındım. Hakaret davasıymış galiba'' ifadelerine yer verdi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız