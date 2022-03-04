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Bakandan 'Isparta' açıklaması: Soruşturma açıp, şirkete yaptırım uygulayacağız!

Bakan Dönmez: "(Isparta'daki elektrik kesintileri) Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz. Soruşturma sonuca göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız."

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mart 2022 12:03
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin, "Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz. Soruşturma sonucuna göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız." dedi.

Dönmez, elektrik kesintisinin yaşandığı Isparta'da TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, kentte 1 ay önce de yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle enerji nakil hatlarında ciddi hasarlar oluştuğunu hatırlattı.

Kentte yaptıkları çalışmalarla bütün bölgelere enerji verdiklerini anımsatan Dönmez, sahaya intikal ettiklerinde teknik ekibin yeterli olmadığını fark ettiklerini ve Akdeniz EDAŞ'ın11 dağıtım bölgesindeki 13 ilden teknik ekibi kente getirdiklerini kaydetti.

Bölgenin enerjilendirme çalışmalarında gözlemledikleri tüm eksiklikleri tespit ederek giderilmesi noktasında ilgililere talimat verdiklerini aktaran Dönmez, "Değişen iklim koşulları karşısında şebekenin yeniden gözden geçirilerek güçlendirilmesi, şehir merkezindeki hatların yer altına alınması çalışmasını hızlandırarak tamamlanması, mevcut hatların izolasyonlu kablolarla değiştirilmesi gibi teknik talimatları verdik. Çalışmaya nisandan itibaren başlanacak ve bu yıl içerisinde tamamlanacak. Böylece bu tür afetlere karşı Isparta'nın elektrik dağıtım altyapısı güçlenmiş olacak." diye konuştu.

- "Yetersiz durumu olan herkes yaptırım kapsamına girecek"

Dönmez, yaşanan tüm bu sürece ilişkin Akdeniz EDAŞ ile ilgili Bakanlık olarak detaylı soruşturma başlatacaklarını daha önce ifade ettiklerini hatırlatarak, son yaşanan olayı da tüm boyutlarıyla ele alacaklarını dile getirdi.

Her bir detayı büyük bir titizlikle değerlendireceklerini ve gereken neyse yapacaklarını vurgulayan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırımlar, şebekenin durumu, bakım ve onarım çalışmaları, personelin niteliği ve sayıları, hasar tespit ve onarım çalışması gibi tüm hususlar dikkatli bir şekilde inceleme konusu yapılacak. Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz. Soruşturma sonucuna göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız. Kesintilerden dolayı meskenlerdeki elektrik, elektronik eşyalarda hasar söz konusuysa şirket tarafından tazmin edildi, tazmin edilmeye de devam edilecek."

- "Performansı düşük şirketlere karşı denetimlerimizi sıklaştıracağız"

Dönmez, bakım onarım çalışmaları, personelin niteliği ve sayısının yanı sıra yöneticilerin bu konudaki kabiliyetlerini de değerlendirdiklerini, yetersiz bir durumu olan herkesin bu yaptırım kapsamına gireceğini bildirdi.

Kırmızı çizgilerinin enerjinin arz güvenliği, elektrik dağıtım hizmetinin sürekliliği ve vatandaşların memnuniyeti olduğuna dikkati çeken Dönmez, "Bu kapsamda 3 Şubat'taki hadiseden sonra 11 Şubat'ta 21 elektrik şirketinin yetkililerini toplayıp zaman zaman bölgelerimizde oluşan afetlere ilişkin gözlemlerimizi paylaştık, uyarılarımızı da yaptık. Kırmızı çizgimize ilişkin olarak performansı düşük şirketlere karşı denetimlerimizi de sıklaştıracağız. " ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, 2 Mart itibarıyla da Isparta ve çevresinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın oluşturduğu hasar boyutunun geçen ayki hasarlara göre daha az olduğuna işaret etti.

- "İl ve ilçe merkezlerinde büyük oranda sorunlar giderildi"

İl genelinde değişik lokasyonlarda hasarlar ve enerji kesintileri oluştuğunu aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

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"Hasar tespiti ve onarımı çalışmalarındaki eksiklikleri yerinde tespit ederek onarım sürecini hızlandırmak ve elektrik kesintisi dolayısıyla yaşanan bu duruma süratle müdahale etmek için komşu bölgelerden araç ve personel takviyesi yaptık. Personel sayısını 3 katına çıkarttık. Müdahaleler devam ediyor. İl ve ilçe merkezlerinde an itibarıyla büyük oranda sorunlar giderildi, kırsalda çalışmalar devam ediyor. Sahada büyük bir gayret ve özveriyle çalışan, mücadele eden enerji çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum."

Mevzuat müsaade ettiği için fatura tahsilatlarının ertelenmesi uygulamasını hayata geçirdiklerini kaydeden Dönmez, bu süreçte de değerlendirmeleri tekrar yapacaklarını, vatandaşların talebini hassasiyetle değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

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