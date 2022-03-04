Dolar haftayı yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 14,26 TL'den tamamladı. Avro ise 15,58 TL'ye geriledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mart 2022 17:51
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,1210
|14,1220
|14,2670
|14,2680
|Avro
|15,6510
|15,6520
|15,5810
|15,5820
|Sterlin
|18,8320
|18,9270
|18,8260
|18,9200
|İsviçre Frangı
|15,3200
|15,4000
|15,4930
|15,5710
|ANKARA
|ABD Doları
|14,0910
|14,1710
|14,2370
|14,3170
|Avro
|15,6110
|15,6910
|15,5410
|15,6210
|Sterlin
|18,7720
|18,9820
|18,7660
|18,9760