YÖK burslarına zam yapıldı

YÖK'ten konuyla ilgili yapılan açıklama

Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda verilen YÖK Doktora Bursu en üst düzeyden artış yapılarak aylık 2600 TL'den 3825 TL'ye yükseltildi.



YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında her çağrı döneminde belirlenen 100 öncelikli tematik alanda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören veya görecek olan öğrenciler desteklenmektedir. Burs programı kapsamındaki alt alanlar her çağrı döneminde güncel ihtiyaçlar ve paydaşlardan gelen talepler doğrultusunda revize edilmektedir.

Alt alanıyla ilgili tez çalışmaları yapmak üzere yurt dışına çıkış izni talep eden 100/2000 YÖK Doktora bursiyerleri 1 ay desteklenmekte iken Başkanlığımıza gelen görüş ve talepler neticesinde bu bursiyerlerin, tezleri ile ilgili çalışma yapmak şartıyla, yurt dışında bulundukları 1 yıla kadar olan sürenin desteklenmesi de kararlaştırılmıştır.

2022 yılı için güncel burs miktarları şöyle oldu:

YÖK 100/2000 Doktora Bursu Çalışmayanlar için aylık 2600 TL'den 3825 TL'ye, Çalışanlar için 700 TL'den 910 TL'ye,

YÖK Lisans Destek Bursu 850 TL'den 1000 TL'ye,

TEBİP Bursu 1200 TL'den 1500 TL'ye,



Yabancı Uyruklu Lisans Bursu1100 TL'den 1500 TL'ye,

Yüksek Lisans Bursu 1750 TL'den 2300 TL'ye,

Doktora Bursu ise 2900 TL'den 3500 TL'ye yükseltildi.



Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen burslardan her yıl yaklaşık 9000 öğrenci yararlanıyor.

