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Erdoğan duyurdu: Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketinin hazırlandığının belirterek düzenlemeye ilişkin bazı detayları paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Mart 2022 12:38
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Erdoğan duyurdu: Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Erdoğan, insani, siyasi, sosyal, ekonomik her alanda kadınların çok önemli mesafeler katetmesini sağladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Sonuçta kadınların iş gücüne katılımını yüzde 27'ler seviyesinden yüzde 34'ler seviyesine çıkardık. Aynı şekilde kadın istihdamını 6 milyondan 10 milyon sınırına getirdik. Kız çocuklarımızın tamamını eğitimle buluşturarak, her seviyede onların eğitim öğretimlerini destekleyip, kolaylaştırarak artık bu başlığı sorunlarımız arasından neredeyse tamamen çıkardık. Karar mercilerinde kadınlarımızın varlığında gözle görülür bir artış yaşanmasını temin ettik. Mesela, kadınların parlamentodaki temsil oranı yüzde 4 iken yüzde 17'lerin üzerine yükseldi. Üniversitelerimizdeki öğretim elemanları arasında kadınların oranı yüzde 51'e yaklaştı."

Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketine ilişkin Erdoğan, şunları söyledi:

Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi taslağı üzerindeki çalışmaları biten bu paketi, en kısa sürede TBMM'nin gündemine getireceğiz.

Takım elbise kravat indirim sebebi olmayacak

Yeni düzenlemeyle artık kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir.

Takım elbise giyip kravat takarak ellerini önlerinde birleştirerek tiyatrovari görüntü takdiri indirim sebebi olmayacaktır.

Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalar daha da artırılacaktır.

Ücretsiz avukat

Şiddet mağduru kadınlara talep etmeleri halinde baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilebilecektir.

Ceza sınırı yükseltildi

Nikahlı veya boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarına verilecek cezaların da alt sınırı 6 aydan 9 aya çıkartılacaktır.

Belli durumlarda bu suç için tutuklama kararı da verilebilecektir. Eşe ya da eski eşe karşı kasten yaralama suçları da katalog suçları kapsamına alınarak tutuklama kararları kolaylaştırılacaktır.

KAPAT [X]

28 Şubat tarih oldu

28 Şubat'ta sözde çağdaşlık adına başlarını örttükleri için zor kullanarak onları okulda çıkaran zihniyet kara bulut gibi ülkenin üzerine çökmüştü. 28 Şubat'ta acaba 2023'te iktidarı nasıl ele geçiririz gayreti içindeler. Kusura bakmayın o 28 Şubat eskide kaldı, tarih oldu. Sizlere yeniden böyle bir 28 Şubat inşa ettirmeyiz.

CHP'deki taciz vakaları

Kadınların varlıklarına saygı duymayanlar, meta olarak görenler hangi süslü kavramların arkasına sığınırlarsa sığınsınlar bu taraflarını açığa bvurmaktan kaçınmıyorlar. Ülkenin ikinci büyük partisinde onca taciz, hırsızlık vakasını ısrarla görmezden gelmesi en başta kadınlara karşı yapılan saygısızlıktır. Bu skandallardan herhangi biri bizim partimizde yaşanmış olsaydı maruz kalacağımız ithamları tahayyül bile etmek istemiyorum. Nerede bu kadın dernekleri? Niçin görünmezler? İlla kendi zihniyetlerinden mi olacak?

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