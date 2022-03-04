Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi uyarınca Bakanlık bünyesinde sürekli işçi kadrosuna geçirilen personelin mezkür Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilmesine imkan bulunmadığını belirtti.

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