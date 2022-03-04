Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?
Cumhurbaşkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığına verdiği görüş yazısında taşerondan kadroya geçirilen personelin diğer kamu kurum ve kuruşlarına geçici olarak görevlendirilemeyeceğini belirtti.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 04 Mart 2022 11:55
Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi uyarınca Bakanlık bünyesinde sürekli işçi kadrosuna geçirilen personelin mezkür Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilmesine imkan bulunmadığını belirtti.
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