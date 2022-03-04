FETÖ'nün Kıbrıs sorumlusu Fadıl Dinçer'e 12,5 yıl hapis cezası

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Dinçer, Van T Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada daha önce verilen mütalaaya karşı savunması sorulan Dinçer, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Beraat talebinde bulunan Dinçer, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Dinçer'i "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- Mütalaadan

Yargılama sürecinde dava dosyasına sunulan savcılık mütalaasında, Fadıl Dinçer'in üst düzey örgüt yöneticilerinden olduğu belirtilerek, sanığın FETÖ'nün ByLock kullandığı ve örgüt üyelerine de bu uygulamayı yüklediği kaydedilmişti.

Sanığın örgütte Malatya il sorumluluğu, daha sonra da Kıbrıs ülke sorumluluğu yaptığı, eşi Gülsüm Havva Dinçer'in de Van'ın örgüt ablası olduğu aktarılan mütalaada, bu kişilerin 15 Temmuz darbe girişimine kadar faaliyet yürüttükleri aktarılmıştı.

Mütalaada, Dinçer'in örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i ABD'de ziyaret ettiği ve diğer örgüt üyelerinin ziyaretine aracılık ettiği ayrıca örgütün üst düzey yöneticileriyle telefon irtibatının belirlendiği bildirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise Dinçer'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.