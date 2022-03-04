Samsun'da FETÖ şüphelisi eski zabıt katibi yakalandı
Samsun'da FETÖ'ye yönelik operasyonda meslekten ihraç edilmiş zabıt katibi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mart 2022 12:33
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Atakum'da belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan, Yargıtay Hukuk Dairesinden 2016 yılında ihraç edilmiş zabit katibi R.Ş'yi yakaladı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız