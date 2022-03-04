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Tarım Bakanlığında devir teslim töreni

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci, görevi devraldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mart 2022 12:52
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Tarım Bakanlığında devir teslim töreni

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Vahit Kirişci, görevi devraldı.

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