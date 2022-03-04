Bakan Karaismailoğlu, öğrencilere 'Türkiye'nin ulaştırma politikaları'nı anlattı

Benzin ve motorine 5 Mart itibariyle büyük zam var!
Benzin ve motorine 5 Mart itibariyle büyük zam var!
Erdoğan duyurdu: Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi geliyor
Erdoğan duyurdu: Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi geliyor
Bakandan 'Isparta' açıklaması: Soruşturma açıp, şirkete yaptırım uygulayacağız!
Bakandan 'Isparta' açıklaması: Soruşturma açıp, şirkete yaptırım uygulayacağız!
YÖK burslarına zam yapıldı
YÖK burslarına zam yapıldı
Belediye araçlarının hidrolik yağlarını çalan personel tutuklandı
Belediye araçlarının hidrolik yağlarını çalan personel tutuklandı
Maske zorunluluğu nerelerde devam ediyor? İçişleri genelge yayımladı
Maske zorunluluğu nerelerde devam ediyor? İçişleri genelge yayımladı
Seçmen için 'son bir yıl' ikamet şartı geliyor
Seçmen için 'son bir yıl' ikamet şartı geliyor
Doktorlara 'hakim modeli' geliyor, tazminat Devlet'e açılacak
Doktorlara 'hakim modeli' geliyor, tazminat Devlet'e açılacak
FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasından 7'si görevde 10 kişiye gözaltı
FETÖ'nün güncel kamu yapılanmasından 7'si görevde 10 kişiye gözaltı
Tokat'ta servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Tokat'ta servis aracı devrildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Görevden istifa eden Pakdemirli'den ilk açıklama
Görevden istifa eden Pakdemirli'den ilk açıklama
Meyve ve sebzede fiyatlar yüzde 50 düştü!
Meyve ve sebzede fiyatlar yüzde 50 düştü!
Ruslar Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı dünya diken üstünde!
Ruslar Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırdı dünya diken üstünde!
Türkiye'yi savaşa çekme tuzağı
Türkiye'yi savaşa çekme tuzağı
12 fakülte kuruldu 12 fakülte kapatıldı, 5 fakültenin ismi değişti
12 fakülte kuruldu 12 fakülte kapatıldı, 5 fakültenin ismi değişti
Yardım isteyen kadını, vakıf müdürü yaka paça dışarı attı
Yardım isteyen kadını, vakıf müdürü yaka paça dışarı attı
Yine elektrikler kesildi, 2 il karanlığa gömüldü! Bakan bölgeye gitti
Yine elektrikler kesildi, 2 il karanlığa gömüldü! Bakan bölgeye gitti
Ak Partili Özkan: Benzin ve mazotta en düşük fiyat Türkiye'de
Ak Partili Özkan: Benzin ve mazotta en düşük fiyat Türkiye'de
Savaş ithalatı durdurdu, Türkiye yağsız kalabilir
Savaş ithalatı durdurdu, Türkiye yağsız kalabilir
Salgında yeni dönemin ilk günü: HES kodları silindi
Salgında yeni dönemin ilk günü: HES kodları silindi
Ukrayna ile Rusya sivillerin tahliyesi konusunda anlaştı
Ukrayna ile Rusya sivillerin tahliyesi konusunda anlaştı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Komisyon'da kabul edildi
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Komisyon'da kabul edildi
Benzin ve motorine iki günde ikinci zam
Benzin ve motorine iki günde ikinci zam
Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi
Elazığ'da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 82'ye yükseldi
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi açıklaması
İletişim Başkanlığı'ndan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi açıklaması
Bakan Özer: Öğretmen ataması yapacağız
Bakan Özer: Öğretmen ataması yapacağız
'Artık herhangi bir sınıfa da ara vermeden yüz yüze eğitime devam edeceğiz'
'Artık herhangi bir sınıfa da ara vermeden yüz yüze eğitime devam edeceğiz'
2022-YÖKDİL/1 giriş belgeleri erişime açıldı
2022-YÖKDİL/1 giriş belgeleri erişime açıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Karaismailoğlu, öğrencilere 'Türkiye'nin ulaştırma politikaları'nı anlattı

Karaismailoğlu: Kanal İstanbul, emlak-rant projesi gibi getirilip, basit konulara, günlük dedikodu siyasetine alet edilecek bir proje asla değildir. Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımı yatırımlarını ve kiralanmasını içeren ihale kapsamında 8,55 milyar avroluk kiranın yüzde 25'i olan 2,12 milyar avro mart sonunda devletin kasasına yatacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mart 2022 12:54
Yazdır
Bakan Karaismailoğlu, öğrencilere 'Türkiye'nin ulaştırma politikaları'nı anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul, emlak-rant projesi gibi getirilip, basit konulara, günlük dedikodu siyasetine alet edilecek bir proje asla değildir." dedi.

Karaismailoğlu, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen sektör seminerlerinin "Türkiye'nin Ulaştırma Politikaları" konulu açılış dersine katıldı.

İyi bir yatırım için iyi planlama yapılması gerektiğini belirten Karaismailoğlu, 20 yıl öncesine göre Türkiye'nin çok daha iyi konumda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyanın ortasında Avrasya'nın merkezinde yer aldığına işaret eden Karaismailoğlu, "Hedefimiz, bölgesinde lider, dünyada söz sahibi ülke konumuna gelmek." diye konuştu.

Dünya nüfusunun yüzde 50'sinin kentsel alanda yaşadığını, ilerleyen zamanlarda bu oranın yüzde 65'e çıkacağını dile getiren Karaismailoğlu, ulaştırma sektörünün yüzde 16,2 ile hava kirliliğine yol açan ikinci sektör olduğunu, bu nedenle emisyonun azaltılmasının, tüm proje ve planlarında yer aldığını bildirdi.

Karaismailoğlu, 2003'ten bu yana yapılan altyapı yatırımlarının güvenli bir şekilde hizmete sunulduğunu ifade ederek, planlamanın önemini vurguladı.

Bakanlık olarak yaptıkları yatırımlara ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, 2053'te bölünmüş yol ağını 38 bin 60 kilometreye, demir yolu ağını 28 bin 950 kilometreye, havalimanı sayısını 61'e, liman tesisi sayısını da 255'e çıkarmayı hedefledikleri bilgisini verdi.

Söz konusu yatırımların faydalarının 156 milyar avro olacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, 2053 ulaştırma vizyonunun sürdürülebilir ve çevreci senaryoları ön plana çıkaracağını söyledi.

- "Kanal İstanbul önümüzdeki 100 yıllara yön verecek"

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul gibi büyük bir projenin, kısır, kötü siyasete alet edilemeyeceğini belirterek, "Bu bir vizyon projesidir. Önümüzdeki 100 yıllara yön verecek çok önemli bir projedir. Siyasi çekişmelere konu edilecek bir proje asla değildir." ifadelerini kullandı.

Devletin problemleri gördüğünü, büyük hedeflerinin olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak sıkıntıları çözmek için bugünden planlama yapmak gerekiyor. Kanal İstanbul da tamamen onun sonucudur. Kanal İstanbul, emlak-rant projesi gibi getirilip, basit konulara, günlük dedikodu siyasetine alet edilecek bir proje asla değildir. Hele bunu ülkeyi yönetmeye talip olan kişilerin konuşması o kadar komik oluyor ki. Onlarca, yüzlerce gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçmek için bekliyor. Çünkü İstanbul Boğazı'ndan güvenli olarak geçmesi gereken gemi sayısı 25 bin adettir ama biz olağanüstü gayret göstererek, kazaya mahal vermeden, 40 binin üzerindeki geminin güvenli geçmesini sağlıyoruz."

- "Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yoktur"

Karaismailoğlu, ticaret hacminin artmasına bağlı olarak Marmara Denizi'nde gemi bekleme sürelerinin daha da uzayacağına dikkati çekerek, "Alternatif su yolu yapmamız gerekiyordu, Kanal İstanbul da tamamen bu zaruretten doğan çok önemli projedir. Montrö Boğazlar Sözleşmesi yapıldığında, boğazlardan sadece 3 bin gemi geçiyordu ama bugüne geldiğimizde 40 binin üzerinde gemi geçiyor. 2050'de boğazdan bu ticaret hareketliliğiyle 78 bin gemi geçecek. Bu sayının buradan geçmesi mümkün değildir. Bu gemilerin Marmara Denizi'nde beklemesi de mümkün değildir. O yüzden bir alternatif su yolu, küresel hareketliliğe çözüm bulmak, ticari koridorda pay sahibi olmak için Kanal İstanbul'u projelendirdik. Kısmen alternatif ulaşım yollarıyla işe başladık, bu devam edecek." dedi.

KAPAT [X]

Kanal İstanbul'un gelecek yüzyıllara damga vuracak, küresel lojistik hareketlere yön verecek bir devlet projesi olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Birinci köprü yapılırken '30 milyon aç, köprüye ne gerek var?' diyen mantık, bugün Kanal İstanbul'a karşı çıkıyor." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un teknik detaylarına ilişkin bilgi vererek şunları kaydetti:

"Montrö Boğazlar Sözleşmesi sadece İstanbul Boğazı'nı değil, Marmara Denizi'ni, Çanakkale Boğazı'nı da kapsıyor. Kanal İstanbul'un Montrö ile bir alakası yoktur. Çünkü Kanal İstanbul'dan geçen gemi, Marmara Denizi'ni kullanacak, Çanakkale Boğazı'nı da kullanacak. Burada Montrö'nün bütün şartları gerekli. Montrö'nün detaylarında, savaş ve barış durumunda Türkiye'nin hakları ve hukuku vardır. Biz de bunları yakından takip ederek, birebir uyguluyoruz. Şu anda savaş döneminde bile bize verdiği yetkileri sonuna kadar kullanıyoruz."

- "Rize-Artvin Havalimanı mayısta hizmete girecek"

Karaismailoğlu, Türkiye'nin ikinci, dünyanın ise beşinci denize dolgu havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nın mayıs ayında hizmete gireceği söyledi.

Antalya Havalimanı kapasite artırımı yatırımlarının yapımı ve kiralanmasını kapsayan ihale kapsamında 165 milyar avroluk yatırım yapılacağını dile getiren Karaismailoğlu, "İhale kapsamında 8,55 milyar avroluk kiranın yüzde 25'i olan 2,12 milyar avro mart sonunda devletin kasasına yatacak." ifadesini kullandı.

Finans problemi olmadığı için projelerin çok daha hızlı hayata geçirildiğini belirten Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de değindi.

Karaismailoğlu, projenin bölge ve Türkiye için önemine dikkati çekerek, köprüden ülke ekonomisine yıllık 2,314 milyon liralık katkı sağlanacağını bildirdi.

Köprüye ilişkin teknik bilgiler veren Karaismailoğlu, 18 Mart'ta hizmete açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün gururla anlatılacak projeler arasında yer aldığını kaydetti.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Benzin ve motorine 5 Mart itibariyle büyük zam var!
Benzin ve motorine 5 Mart itibariyle büyük zam var!
İnsansız hava araçları geliştiriliyor...Selçuk Bayraktar açıkladı
İnsansız hava araçları geliştiriliyor...Selçuk Bayraktar açıkladı
Şubat ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 katı geçti
Şubat ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 katı geçti
Dolar/TL 14,19 seviyelerinde işlem görüyor
Dolar/TL 14,19 seviyelerinde işlem görüyor
'2022 ilk çeyreği büyümede olumlu görünümün süreceğine işaret ediyor.'
'2022 ilk çeyreği büyümede olumlu görünümün süreceğine işaret ediyor.'
Kentsel dönüşümle 825 bin riskli yapı yenileniyor
Kentsel dönüşümle 825 bin riskli yapı yenileniyor

Bu Habere Tepkiniz

Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Cumhurbaşkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığına verdiği görüş yazısında taşerondan kadroya geçirilen personelin diğer kamu kurum ve kuruşlarına geçici olarak görevlendirilemeyeceğini belirtti.
MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

01.02.2022 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği incelendiğinde özel barınma kurumları, özel öğretim ve resmi eğitim kurumlarının tamamının belli periyotlarla öğretenler dahil teftiş/denetimi söz konusu olacaktır. Mevcut 1500 civarındaki kadro ile bunun sağlanması mümkün değildir.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/4 tercih kılavuzunu yayımladı.
Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevden af talebi kabul edildi. Pakdemir'in yerine Vahit Kirişci atandı.
Ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun mu?

Ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun mu?

Öğretmenlerin ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun bulundu.
Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir

Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kadro ihdasının Anayasaya uygun olduğuna ilişkin son yıllarda verdiği kararlarını değiştirmedi.
Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?

Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslar Yönetmeliği yeni hükümet sistemine uygun hale getirildi.
YÖK'ten norm kadro işlemlerine rahatlık getirecek düzenleme!

YÖK'ten norm kadro işlemlerine rahatlık getirecek düzenleme!

Yükseköğretim Kurulu, devlet yükseköğretim kurumlarının akademik kadro işlemlerinde uygulanan norm kadro süreçleriyle ilgili bazı iyileştirmeler yaptı!
Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat sonuçlarını geciktiriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı mülakat sonuçlarını geciktiriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarını bir ay geçmiş olmasına rağmen hale açıklamadı.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 10 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
2022'nin en çok satan araba modelleri

2022'nin en çok satan araba modelleri

İşte 2022 yılında Türkiye'nin en çok satılan otomobil marka ve modelleri...