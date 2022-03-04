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'Cumhurbaşkanımızı 2023 seçimlerinde yeniden yürütmenin başına getireceğiz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, salgın sürecinde alınan hasarların hızlı onarıldığını belirterek "Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı'mızı 2023 seçimlerinde daha güçlü bir şekilde yeniden yürütmenin başına getireceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mart 2022 14:39
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'Cumhurbaşkanımızı 2023 seçimlerinde yeniden yürütmenin başına getireceğiz'

Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı İl İstişare Toplantısı'nda konuşan Yavuz, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok ilkler, yenilikler, güzellikler yaşadığını ve yaşamaya devam edeceğini söyledi. AK Parti olarak kronik sorunları çözmek ve yapılamaz denilenleri yapmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Yavuz, AK Parti iktidarı döneminde yapılan en önemli işin parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş olduğunu ifade etti.

Parlamenter sistemin kriz üreten bir sistem olduğunu anlatan Yavuz, "Şimdi bizi yine oraya çevirmeye çalışıyorlar ya... Krizden menfaat çıkarmaya çalışıyorlar da onun için. Krizlere bel bağlıyorlar." dedi.

- Salgın sürecinde atılan adımlar

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte hızlı kararlar alındığını, bunun faydalarının en net şekilde salgın sürecinde görüldüğünü aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Salgın döneminde dünya ne yapacağını şaşırmışken biz Kanal İstanbul'un temelini attık, çalışmalara başladık. Doğalgazı bulduk, 'Mavi Vatan'ın peşine takıldık. Bütün bunlar etkin liderlikle oluyor. 2023'te yani gelecek yıl nükleer santrallerin ilk ünitesi açılıyor. Gelecek yıl bizim kendi doğalgazımız sisteme bağlanıyor. Yani Türkiye'nin geleceğinin nasıl aydınlık olacağının ipuçları oluşsun kafamızda diye bunları söylüyorum. Hasar aldık salgın sürecinde. Bu hasarları hızlı onarıyoruz. Ama daha büyük bir ışığı önümüzde görüyoruz. Allah'ın izniyle de Cumhurbaşkanımızı 2023 seçimlerinde daha güçlü bir şekilde yeniden yürütmenin başına getireceğiz."

AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul da yaptığı konuşmada 2023 seçimlerine gece gündüz demeden hazırlandıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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