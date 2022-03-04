Seyir halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu
Bucak ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu. Çevredekiler, duman çıkaran ve korna çalarak ilerleyen aracı önüne taş koyarak durdurdu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mart 2022 17:17
Organize Sanayi Bölgesinde, mermer fabrikaları yakınındaki yolda duman çıkan ve kornası çalarak ilerleyen 15 EN 102 plakalı otomobili farkeden çevredekiler, önüne taş koydukları aracı durdurdu.
Yangın tüpüyle otomobile müdahale eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü koltuğunda bulunan İbrahim T.'nin (56) hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız