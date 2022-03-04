Trenlerde HES kodu sorgulaması kaldırıldı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda trenlere bilet alırken ve binerken yapılan HES kodu sorgulamasının 3 Mart itibarıyla kaldırıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Mart 2022 18:01
Şirketin, Twitter hesabında, HES kodu uygulamasına ilişkin şu bilgiler verildi:
"İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda trenlerimize bilet alırken ve binerken yapılan HES kodu sorgulaması 3 Mart 2022 itibarıyla kaldırılmıştır. Yolcularımızın seyahatleri esnasında maske takması zorunluluğu devam etmektedir."Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız