Zelenskiy: Biz düşersek Avrupa'da düşer
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Avrupa'ya seslendi. Zelenskiy, "Biz düşersek siz de düşersiniz" dedi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 04 Mart 2022 20:47
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa'ya seslendi.
Zelenskiy, Ukrayna halkının tüm gücüyle mücadele ettiğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna yıkılırsa Avrupa yıkılır.
Zelenskiy: Eğer biz kazanırsak bu çok büyük bir zafer olacaktırMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız