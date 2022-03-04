Rusya'dan yaptırımlara misilleme: Facebook ve Twitter'a yasak

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan açıklamada, Facebook'ta Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yapıldığına işaret edildi.

Facebook'un RİA Novosti, Russia Today, Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarına sansür uyguladığına işaret edilen açıklamada, "Rusya topraklarında Facebook'a erişimin engellenmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ülkede ayrıca Twitter'a erişim de yasaklandı.

Microsoft, Apple, Nike...

Microsoft, Rusya'daki ürün ve hizmetlerinin yeni satışlarını askıya aldığını ve Rusya'dan uzaklaşan en son Batılı şirket olduğunu açıkladı.

Apple Inc, Nike ve Dell Technologies dahil olmak üzere çok sayıda şirket, Batılı ulusların yaptırım uyguladığı zeminde Rusya ile bağlantılarını kopardı