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Tarımda yeni dönem reformlarla başlıyor

Gıda enflasyonuna karşı yapısal reformlar hayata geçirilecek. Yem fiyatları düşürülerek hayvan varlığı artırılacak. Ormanlar çoğaltılacak, yangın takibi sıkılaşacak. Su yönetimi de mercek altına alınacak.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 05 Mart 2022 08:15
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Tarımda yeni dönem reformlarla başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığına atanan Prof. Dr. Vahit Kirişci, görevi Bekir Pakdemirli'den devraldı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitiren ve bir dönem Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı yapan Kirişci'nin göreve gelişi memnuniyetle karşıanırken; yeni bakanı tarımdan hayvancılığa, gıda enflasyonundan orman yangınlarıyla mücadeleye kadar yoğun bir gündem bekliyor.

Özellikle tarım sektörü girdi maliyetlerinden desteklemelere, planlamadan pazarlamaya kadar zincirin tüm halkalarında, yapısal reformların bir an önce hayata geçirilmesini istiyor. Son dönemde tarım ürünlerinin ve emtialarının fiyatlarında ciddi yükselişler yaşanıyor. Küresel buğday fiyatları bir haftada yüzde 30 artarken, analistler de "TMO'ya gelen son teklifin 450 dolara yaklaştığı dikkate alınırsa, devletin müthiş bir desteği var. Fabrikalar, bu regülasyona göre ekmeklik un satışını piyasaya düşük fiyattan gerçekleştirebiliyor. Pandemi, kuraklık ve savaş döneminde devletin bu desteği devam ederse ve gerekli denetimler de yapılırsa, un ve ekmek fiyatları için korkulan senaryo gerçekleşmez. Ancak mevcut piyasa fiyatları; regülasyonsuz, denetimsiz ve kontrolsüz bir şekilde fiyatlara yansırsa, ekmeğe de zam ihtiyacı doğar" değerlendirmesinde bulunuyor.

Diğer yandan sebze-meyve fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Bu kapsamda Bakan Kirişci'nin önüne gelecek ilk konu, gıda enflasyonu olacak. Yeni dönemde de atılacak adımlarla önce gıda fiyatlarının düşürülmesi için çaba harcanacak. Ucuz tedarik yollarının araştırılması beklenirken, gübre konusundaki şikayetlerin yeniden değerlendirileceği ifade ediliyor.

HAYVANCILIK DA MASADA

Hayvancılık sektöründe de bir takım sorunlar yaşanıyor. Küçükbaş hayvancılıkta bir çuval yemin fiyatı, önceki yıla göre iki kat artarak 200 lira bandında seyrediyor. Yem fiyatları yükselince, kırmızı etin fiyatı da artıyor. Benzer bir maliyet sorunu kümes hayvancılığında da yaşanırken; yumurta üreticileri, üretimin daralabileceğine işaret ediyor. Yetiştirici ve üreticiler, maliyet artışları konusunda düzenleme beklerken, Bakan Kirişci'nin önemli gündemlerinden birisi, hayvancılık sektöründe yaşanan bu sıkıntılar olacak. Önümüzdeki dönemde, Türkiye'nin hayvan varlığının artırılması amacıyla yeni düzenlemeler yapılacağı belirtiliyor.

ORMAN YANGINLARI

Bakanlığın kontrolünde bulunan alanlardan birini de ormanlar oluşturuyor. 'Geleceğe Nefes Kampanyası' kapsamında geçen yıl 252 milyonuncu fidanı toprakla buluşturan Bakanlık, bu konudaki çalışmalarına devam ediyor. Bakan Kirişci'nin, Türkiye'deki mevcut yeşil alan miktarını artırmak için talimat vereceği ifade ediliyor.

"SIKINTILARI YÖNETECEĞİZ"

Yemin ederek göreve başlayan Bakan Vahit Kirişci, "Tarım herhangi bir sektör değil, gıda da öyle. Stratejik ve bundan dolayı da vazgeçilmez sektörler. Bunu unutmamamız lazım. Elimizdeki teknolojik aletler bizi doyurmuyor. Bizi doyuran şey bağda, bahçede, kümeste, ağılda ürettiklerimiz. Son dönemde yaşadığımız tarım ürünleri ve gıda konusundaki sıkıntıları da bu süre zarfında başarılı şekilde yöneteceğiz. Üreticilerimizin daha fazla yanında yer alacağız. Bu konu, kısa bir çalışmadan sonra daha geniş detaylarını paylaşabileceğimiz bir konu haline gelecek. Tarımın mevzuat açısından sorunu yok. Süreç yönetimi konusunda çalışmalarımız olacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Kirişci'nin, Türkiye'nin su kaynaklarının yönetimi konusundaki eleştirileri de mercek altına alacağı belirtiliyor.

GIDA İHRACATINA KISITLAMA

Ticaret Bakanlığı, gıda ihracatına ilişkin tebliğde değişiklik yaptı. Bu kapsamda bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatında, Tarım ve Orman Bakanlığınca, gerektiğinde "kısıtlama da dahil" olmak üzere "düzenlemeler yapılabilecek ürünlerin kapsamı" genişletildi. Söz konusu ürünler; büyükbaş hayvanların eti, koyun ve keçi etleri, sakatatlar, bazı kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, tereyağı, tavuk yumurtaları, patates, domates, kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar, fa- sulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, bezelye, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, pirinç, buğday unu, mısır unu, buğday irmiği, mısır irmiği, aşurelik buğday, bulgur ve karma yem olarak belirlendi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle ayçiçek tedarikinde yaşanabilecek sorunların da etkisiyle zeytinyağı ve fraksiyonları, soya yağı ve fraksiyonları, ayçiçeği tohumu, pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları, mısır yağı ve fraksiyonları, margarin ve tereyağı da düzenleme kapsamına alındı.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ

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