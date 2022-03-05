İSKİ'nin haczi yuva yıkacaktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Sultangazi'de ikamet eden Murat Yüksel'e 2005 yılında hiç ikamet etmediği bir adresteki aboneliği nedeniyle borcunun olduğunu öne sürerek tebligat gönderdi. Yüksel Ailesi, isim benzerliği olduğunu düşünerek konuyu takip etmedi. Bir süre sonra Kastamonu'ya taşınan aile, bu defa 2 bin 386 TL'lik haciz borcu gelince soluğu İstanbul'da aldı. Sultangazi'deki İSKİ şubesine borca itiraz etmek için giden aile, görevlilerden 'O adreste belki eşinizin dostu vardır' gibi bir yanıt alınca neye uğradıklarını şaşırdı. Görevlilerin verdiği yanıt, Yüksel çiftini boşanma aşamasına getirdi. Borç nedeniyle Murat Yüksel'in emekli maaşına da el konuldu.

Yaşadığı soruna ilişkin yetkililerden çözüm üretmesini isteyen Murat Yüksel şunları söyledi: "Ben İstanbul Uğurmumcu Mahallesi'nde oturuyordum. 2017 yılında Kastamonu Çatalzeytin Yunuslar köyüne taşındım. 2020 yılında bana bir kağıt geldi. Hayatımda hiç gitmediğim Yunusemre Mahallesi 1397/2 Sokak'taki bir daireye İSKİ tarafından benim üzerime 2005'te abonelik yapılmış. 2006 yılında ise borcundan dolayı kapanmış. Fakat bugün banka hesaplarıma haciz konulmuş. Eşimle boşanma noktasına geldik. Eşimin 'Sen zamanında esnaflık yaparken bir yere imza mı attın yoksa bir kadına ev mi açtın?' gibi sözlerine muhatap oldum, sürekli tartıştık."

Murat Yüksel'in eşi Elvide Yüksel ise "Eşimin üzerine su aboneliği açılmış. Ben de kendisine kızdım ve aramızda tartıştık. Kimlik ve ikamet istemeden nasıl abonelik yapmışlar, bize yazık günah değil mi? İSKİ'ye gittiğimde 'Belki eşin kadın dostunu götürmüştür' dediler. Olsa bile bir memur böyle konuşabilir mi? Bu nasıl bir densizlik, nasıl bir sorumsuzluk. Resmen yuva yıkıyorlar. Ya ben anlamadan, dinlemeden yuvamı dağıtsaydım ne olacaktı?" diye konuştu.