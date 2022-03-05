BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Sıkıntı yok

BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, TBMM KİT Komisyonunda doğalgaz tedariki konusunda bilgi verdi. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı doğalgaz konusunda herhangi bir kesinti beklenmediği vurgulandı. Özcan "Savaş, Türkiye'nin doğalgaz planlamasını etkilemez. Herhangi bir kesinti olmaz ama bizi etkileyecek şey fiyatlardır. Dünyada fiyatlar arttıkça etkileniyoruz. Sözleşmeler var ancak örneğin İran bunun dışına çıkarak, vereceği gazın sadece yüzde 60'ını veriyor. Bahane çıkarıyor. Halbuki fiyatların yükselmesi nedeniyle tam olarak vermek istemiyor. Türkiye'nin kullandığı gazın yüzde 41'i Rusya'dan geliyor. Doğalgazda zaten geçiş üssüyüz. Silivri ve Tuz Gölü'ndeki depolarımızda şu anda 4,5 milyar metreküp gaz var. Türkiye'de günlük 360 milyon metreküp gaz tüketiliyor. Hiç gaz verilmezse 10- 15 gün yeter. Gazla ilgili de şu anda sıkıntımız yok. Depoların kapasitesinin artırılması için çalışmalar devamediyor. Şu anda boş yer yok. Silivri'de 2023 sonunda kapasitemiz 5 milyar metreküpe ulaşacak. Tuz Gölü'nde 15 milyar metreküplük alan var. Bunları da geliştireceğiz" açıklamasında bulundu.

KARADENİZ'DEKİ GAZ 2023'TE

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de "Doğalgazda Rusya'ya bağımlı değiliz. İran ve Azerbaycan'dan da alıyoruz. Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazı 2023'te kullanılmaya başlayacağız, önce sanayide, 2026 yılında da konutlarda" açıklamasında bulunmuştu.

Yücel Kayaoğlu