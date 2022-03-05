Şarkıcı Çelik siyasete girdi Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne katıldı

Site aidatı kirayı yakaladı
Site aidatı kirayı yakaladı
KDK: Karantina nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere 'mazeret hakkı' verilsin
KDK: Karantina nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere 'mazeret hakkı' verilsin
Erdoğan'a sunuldu Müfredata 'değerler eğitimi' geliyor
Erdoğan'a sunuldu Müfredata 'değerler eğitimi' geliyor
Okullardaki covid 19 tedbirleri güncellendi
Okullardaki covid 19 tedbirleri güncellendi
Tarım Bakanlığında 7 personel FETÖ'den gözaltına alındı
Tarım Bakanlığında 7 personel FETÖ'den gözaltına alındı
Kaza yerindeki polis, otomobilin çarpması sonucu şehit oldu
Kaza yerindeki polis, otomobilin çarpması sonucu şehit oldu
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Sıkıntı yok
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Sıkıntı yok
1805 kişilik personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
1805 kişilik personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu
Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu
Avrupa'da 'Aile Ataşelikleri'nin sayısı artacak
Avrupa'da 'Aile Ataşelikleri'nin sayısı artacak
Matematikte 'kur modeli'ne geçilmeli
Matematikte 'kur modeli'ne geçilmeli
Tarım ürünlerinde öncelik iç pazar
Tarım ürünlerinde öncelik iç pazar
Hurdaya dönen otomobil 21 yaşındaki 4 gence mezar oldu
Hurdaya dönen otomobil 21 yaşındaki 4 gence mezar oldu
Bakan Bilgin: Türk devleti ilacın parasına bakmaz
Bakan Bilgin: Türk devleti ilacın parasına bakmaz
Hukuk müşaviri, elektrik dağıtım şirketini dolandırıp ABD'ye kaçtı
Hukuk müşaviri, elektrik dağıtım şirketini dolandırıp ABD'ye kaçtı
Rektörün görevine son verdiği akademisyen yargı kararıyla dönüyor
Rektörün görevine son verdiği akademisyen yargı kararıyla dönüyor
Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor
Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor
18 günlük eşini silahla vuran polisin cezası belli oldu
18 günlük eşini silahla vuran polisin cezası belli oldu
MB yayımladı: Enflasyon neden yüksek çıktı?
MB yayımladı: Enflasyon neden yüksek çıktı?
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Akdeniz Elektrik AŞ'de üst düzey yöneticiler görevden alındı
Akdeniz Elektrik AŞ'de üst düzey yöneticiler görevden alındı
Benzin ve motorine üçüncü günde yeni zam
Benzin ve motorine üçüncü günde yeni zam
SGK: Adresini güncellemeyen sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
SGK: Adresini güncellemeyen sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
2022 yılı Arabuluculuk sınavı ertelendi
2022 yılı Arabuluculuk sınavı ertelendi
Türkiye'ye giriş yapacak yolcular için korona kuralları güncellendi
Türkiye'ye giriş yapacak yolcular için korona kuralları güncellendi
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den ilk açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den ilk açıklama
Milli Eğitim Bakanlığından 'müfettişlere soruşturma' açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığından 'müfettişlere soruşturma' açıklaması
Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı?
Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı?
Soylu: 1 milyon öğretmenimiz AFAD eğitiminden geçti
Soylu: 1 milyon öğretmenimiz AFAD eğitiminden geçti
THY'den PCR testi ve HES kodu açıklamas
THY'den PCR testi ve HES kodu açıklamas
Ana sayfaHaberler Siyasi

Şarkıcı Çelik siyasete girdi Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne katıldı

90'lı yıllara şarkılarıyla damga vuran Çelik siyasete atıldı. Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne katıldığı duyuruldu.

Eklenme : 05 Mart 2022 09:06
Yazdır
Şarkıcı Çelik siyasete girdi Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne katıldı

Hercai' , ' Bu şehirde sana aşık biri var' , 'Yaman Sevda', 'Artık Devir Değişti' gibi pek çok hit şarkıyı Türk pop müziğine kazandıran ünlü şarkıcı Çelik, Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'ne katıldı. Partinin Kayseri İl Teşkilatı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "E tabi devir değişti, ama Çelik değişmedi. Sanatçı Çelik artık Zafer Partisi'nde" ifadelerini kullandı.

Özellikle 90'lı yıllardaki şarkılarıyla tanınan şarkıcı Çelik Erişçi, Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'ne katılarak siyasete girdi.

"E tabi devir değişti, Ama Çelik değişmedi" diye duyurdular: Haberi partinin Kayseri İl Teşkilatı sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada "E tabi devir değişti, Ama Çelik değişmedi. Sanatçı Çelik artık Zafer Partisi'nde" ifadeleri kullanıldı.

Bir sonraki paylaşımda ise "Kıymetli Sanatçımız Çelik Erişçi'nin partimize resmi bir katılımı ve Parti içi bir görevi şu anda bulunmamaktadır. Kendisi destek olarak Zafer Partisi'nde bizimledir. Kendisinin bu, çok değerli desteği için, biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Meşalemizin bir ateşi de, artık kendisinin eserleridir" denildi.

Çelik'in geçtiğimiz günlerde Ukrayna'daki savaşla alakalı yaptığı bir paylaşıma bazı kesimlerce tepki gösterilmişti.

Ukrayna paylaşımı tepki çekmişti: O paylaşımda Çelik, "Amerikan CIA uçağına binip kuş taklidi yaparak ölen Afganlılara karşı bu fotoğraf. Türkiye'de dehşet saçan sözde mülteci sığınmacı Afgan ve Suriyelilere yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Çelik Erişçi kimdir: 5 Mayıs 1966 yılında İstanbul, Silahtar'da doğan Erişçi, başarılı bir öğrenim hayatının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Müzik yaşamına İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuar'ında başladı.

Müzik hayatı: 1991 yılında Ercan Saatçi ve İzel Çeliköz'le biraraya gelerek "İzel, Çelik, Ercan" adını verdikleri toplulukla "Özledim" adlı başarılı bir albüme imza attılar. Kariyerine tek başına devam etmeye karar veren Çelik, gruptan ayrılarak solo albümünün çalışmalarına başladı. İki yıllık uzun ve bir çalışmanın ardından 1994 yılında "Ateşteyim" isimli ilk albümünü çıkardı.

11 parçanın yer aldığı albüm, tüm müzikseverler tarafından büyük ilgi gördü ve başta "Ateşteyim", "Güle Güle", "Meyhaneci" olmak üzere hemen her parçası hit haline geldi. Albümün ulaştığı yüksek satış rakamları Çelik'in solo Kariyeri tercih etmesindeki haklılığı ortaya koyuyordu.

Sanatçı, kısa bir aranın ardından 1995'te ikinci albümü "Benimle Kal" ile başarısını sürdürdü. Bir önceki albümünde olduğu gibi "Benimle Kal"daki tüm şarkıların da söz ve müziğini yazarak, düzenlemeler yaparak müziğin tüm aşamalarında yetenekli olduğunu gösterdi.Nitekim artık bir "klasik" haline gelen ve sanatçıyla bütünleşen "Hercai" adlı şarkısı, 1995 Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Beste' ödülüne layık görüldü. "Sevemem" adlı parçasıyla Makedonya'da aldığı ödülü başka birçok ödül izledi. Erişçi, bu albümde yer verdiği "Atam" adlı şarkısıyla başlayarak Mustafa Kemal Atatürk'e ithaf ettiği şarkılar bir gelenek halini aldı.

2000 yılında çıkardığı "Unutamam" adlı albümünde Erkin Koray'ın "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" şarkısını yeniden düzenleyerek hayranlarına sundu. Ayrıca bu albümünde kendi adına bir ilki de gerçekleştiren Erişçi, ilk kez, cover bir parçaya albümünde yer verdi. "Nothing Hill" filminin müziği, "Aint No Sunshine", Çelik'in yazdığı sözler ve yorumuyla albümde yer aldı. Bu albümünden sonra 2001 yılında "Sekizinci" adlı albümünü çıkaran sanatçı, bu albümünde de Fikret Kızılok'un Türk pop müziğinin klasikleri arasında yerini alan "Bu Kalp Seni Unutur mu?" isimli şarkısını hayranlarına sundu.

Çelik 2002 yılında "Yol" albümü ile hayranlarıyla buluşurken "Affet" adlı albümü ertesi sene müzik marketlerde yerini aldı. "Gariban" adlı albümü 2005 senesinde çıkan sanatçı, 2 yıllık süreçte en güzel parçalarını sevenleri için hazırladı.

Oğlunun adı ne: Çelik Erişçi, 2002 yılında eski mankenlerden Buket Saygı ile evlendi. Atilla Ata adında bir erkek çocuk sahibidir. 2005 yılında boşandılar.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
'Askeri hastanesi olmayan dünyadaki tek ordu bizim ordumu'
'Askeri hastanesi olmayan dünyadaki tek ordu bizim ordumu'
Erdoğan'a sunuldu Müfredata 'değerler eğitimi' geliyor
Erdoğan'a sunuldu Müfredata 'değerler eğitimi' geliyor
5 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları
5 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları
Rusya'dan Türkiye'deki görüşmeye destek
Rusya'dan Türkiye'deki görüşmeye destek
Şamil Tayyar'dan Bekir Pakdemirli'ye sert sözler: Kibrinden kurtulmasını niyaz ederim
Şamil Tayyar'dan Bekir Pakdemirli'ye sert sözler: Kibrinden kurtulmasını niyaz ederim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Bu Habere Tepkiniz

703 sayılı KHK'dan önce atananlara ilişkin Sayıştay'dan önemli karar

703 sayılı KHK'dan önce atananlara ilişkin Sayıştay'dan önemli karar

Sayıştay Başkanlığı 703 sayılı KHK'dan önce atananlarla ilgili önemli bir karar verdi.
Disiplin soruşturmasının yönü değiştirilebilir mi?

Disiplin soruşturmasının yönü değiştirilebilir mi?

Ankara Bölge istinaf mahkemesi, soruşturma olurunda bulunmayan ve soruşturma esnasında disipline aykırı olduğu tespit edilen fiille ilgili olarak yeni verilecek soruşturma oluru üzerine soruşturmanın davacının bu fiilini kapsar şekilde yürütülmesi ve bu şekilde yapılacak soruşturma sonucunda ulaşılan kanaate göre öneride bulunulması gerekir dedi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Cumhurbaşkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığına verdiği görüş yazısında taşerondan kadroya geçirilen personelin diğer kamu kurum ve kuruşlarına geçici olarak görevlendirilemeyeceğini belirtti.
MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

01.02.2022 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği incelendiğinde özel barınma kurumları, özel öğretim ve resmi eğitim kurumlarının tamamının belli periyotlarla öğretenler dahil teftiş/denetimi söz konusu olacaktır. Mevcut 1500 civarındaki kadro ile bunun sağlanması mümkün değildir.
KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/4 tercih kılavuzunu yayımladı.
Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevden af talebi kabul edildi. Pakdemir'in yerine Vahit Kirişci atandı.
Ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun mu?

Ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun mu?

Öğretmenlerin ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun bulundu.
Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir

Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kadro ihdasının Anayasaya uygun olduğuna ilişkin son yıllarda verdiği kararlarını değiştirmedi.
Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?

Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslar Yönetmeliği yeni hükümet sistemine uygun hale getirildi.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 10 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Sağlığımızı tehdit eden baharatlar

Sağlığımızı tehdit eden baharatlar

Birçok farklı alanda fayda sağlayan baharatlar kronik rahatsızlıkları olan kişiler tarafından doktor kontrolünde ve dozunda kullanılmalıdır. İşte doğru kullanılmadığı takdirde sağlığı tehdit eden o baharatlar.