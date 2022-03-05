Tarım Bakanlığı, FETÖ'den gözaltı haberini yalanladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bekir Pakdemirli'nin görevden 'affını' istemesinin ardından bakanlığa FETÖ soruşturması başlatılmasına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Habere konu olayla ilgili işlem tesis edilen bir bakanlık personeli olup, anılan kişiyle ilgili Bakanlığımız daha önceden idari işlem başlatmış ve kişi açığa alınmıştır" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı internet sitelerinde "Tarım Bakanlığı bürokratlarına FETÖ gözaltısı/ operasyonu" başlığıyla yapılan haberlerdeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Habere konu olayla ilgili işlem tesis edilen bir bakanlık personeli olup, anılan kişiyle ilgili Bakanlığımız daha önceden idari işlem başlatmış ve kişi açığa alınmıştır. Gerçek dışı ve olumsuz algı oluşturulmaya ilişkin yapılan bu haberlerle ilgili doğru bilgiyi kamuoyuna saygıyla bildiririz"