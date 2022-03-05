Batı'da çift haneli enflasyon korkusu

Site aidatı kirayı yakaladı
Site aidatı kirayı yakaladı
KDK: Karantina nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere 'mazeret hakkı' verilsin
KDK: Karantina nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere 'mazeret hakkı' verilsin
Erdoğan'a sunuldu Müfredata 'değerler eğitimi' geliyor
Erdoğan'a sunuldu Müfredata 'değerler eğitimi' geliyor
Okullardaki covid 19 tedbirleri güncellendi
Okullardaki covid 19 tedbirleri güncellendi
Tarım Bakanlığında 7 personel FETÖ'den gözaltına alındı
Tarım Bakanlığında 7 personel FETÖ'den gözaltına alındı
Kaza yerindeki polis, otomobilin çarpması sonucu şehit oldu
Kaza yerindeki polis, otomobilin çarpması sonucu şehit oldu
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Sıkıntı yok
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Sıkıntı yok
1805 kişilik personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
1805 kişilik personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu
Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu
Avrupa'da 'Aile Ataşelikleri'nin sayısı artacak
Avrupa'da 'Aile Ataşelikleri'nin sayısı artacak
Matematikte 'kur modeli'ne geçilmeli
Matematikte 'kur modeli'ne geçilmeli
Tarım ürünlerinde öncelik iç pazar
Tarım ürünlerinde öncelik iç pazar
Hurdaya dönen otomobil 21 yaşındaki 4 gence mezar oldu
Hurdaya dönen otomobil 21 yaşındaki 4 gence mezar oldu
Bakan Bilgin: Türk devleti ilacın parasına bakmaz
Bakan Bilgin: Türk devleti ilacın parasına bakmaz
Hukuk müşaviri, elektrik dağıtım şirketini dolandırıp ABD'ye kaçtı
Hukuk müşaviri, elektrik dağıtım şirketini dolandırıp ABD'ye kaçtı
Rektörün görevine son verdiği akademisyen yargı kararıyla dönüyor
Rektörün görevine son verdiği akademisyen yargı kararıyla dönüyor
Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor
Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor
18 günlük eşini silahla vuran polisin cezası belli oldu
18 günlük eşini silahla vuran polisin cezası belli oldu
MB yayımladı: Enflasyon neden yüksek çıktı?
MB yayımladı: Enflasyon neden yüksek çıktı?
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Akdeniz Elektrik AŞ'de üst düzey yöneticiler görevden alındı
Akdeniz Elektrik AŞ'de üst düzey yöneticiler görevden alındı
Benzin ve motorine üçüncü günde yeni zam
Benzin ve motorine üçüncü günde yeni zam
SGK: Adresini güncellemeyen sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
SGK: Adresini güncellemeyen sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
2022 yılı Arabuluculuk sınavı ertelendi
2022 yılı Arabuluculuk sınavı ertelendi
Türkiye'ye giriş yapacak yolcular için korona kuralları güncellendi
Türkiye'ye giriş yapacak yolcular için korona kuralları güncellendi
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den ilk açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'den ilk açıklama
Milli Eğitim Bakanlığından 'müfettişlere soruşturma' açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığından 'müfettişlere soruşturma' açıklaması
Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı?
Ayçiçek yağı fiyatları artacak mı?
Soylu: 1 milyon öğretmenimiz AFAD eğitiminden geçti
Soylu: 1 milyon öğretmenimiz AFAD eğitiminden geçti
THY'den PCR testi ve HES kodu açıklamas
THY'den PCR testi ve HES kodu açıklamas
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Batı'da çift haneli enflasyon korkusu

Sabah Gazetesinde Batıda ortak endişe petrolün 110 dolar barajını aşmasıydı. Artık bu eşik aşıldı. Buna gaz, mısır ve buğday da eklenince enflasyonun 10 barajını aşması bekleniyor. ABD enflasyonda 10 rakamını en son 1981'de görmüştü

Kaynak : Sabah
Eklenme : 05 Mart 2022 10:51
Yazdır
Batı'da çift haneli enflasyon korkusu

Ukrayna savaşının etkileri petrolden doğalgaza buğdaydan mısıra kadar her şeyin fiyatına rekorlar kırdırıyor. Bu nedenle Avrupa'yı şimdi çift haneli enflasyon korkusu sardı. Bir litre yakıtın fiyatı 2 euro civarında seyrederken, enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 10'a kadar yükselebileceği belirtiliyor. En kritik nokta olarak petrol fiyatlarının 110 doları aşması gösteriliyor ki dün itibarıyla bu seviye aşıldı.

Rusya'nın işgalini başlatmasından bu yana, Avrupa'da yakıt fiyatları iki katından fazla arttı. Birçok ülkede ekonomistler yüzde 6 veya 8 gibi tahminler yaparken savaşın ardından bu tahminler yüzde 10 seviyelerine çekildi.

41 YILDIR YAŞANMADI

ABD'de de benzer bir baskı var. Danışmanlık firması RSM'in yeni bir analizine göre, petrol 110 dolarda kalırsa, ABD'deki enflasyonu yıllık yüzde 10'u aşacak. ABD ekonomisi Ekim 1981'den bu yana yüzde 10'luk bir enflasyon yaşamadı. RSM baş ekonomisti Joe Brusuelas, "Gerçek bir kısa vadeli şoktan bahsediyoruz" dedi. İrlanda Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (ESRI) ekonomi profesörü Kieran McQuinn, enflasyonunun düşünülenden çok daha yüksek bir hızla artacağını ve bu yılın sonunda yüzde 8.5 ile zirve yapacağını söyledi. ESRI daha önce enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 4 olmasını ve mart ayında yüzde 6 ile zirve yapmasını bekliyordu. Ekonomist Jim Power ise enflasyonun yüzde 10'a yakın artacağını söyledi.

ŞUBATTA ZİRVE YAPMIŞTI

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), verilerine göre Euro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerine göre ocakta yüzde 5.1 olan yıllık enflasyon, yüzde 5.8'e yükseldi. Euro Bölgesi'nde en yüksek yıllık enflasyon yüzde 31.7 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 4.1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 2.5 ile hizmetler izledi. Enflasyon, şubatta Almanya'da yüzde 5.5, Fransa'da 4.1, İspanya'da 7.5, İtalya'da 6.2, Hollanda'da 7.2, Belçika'da 9.6, Estonya'da 12.4 ve Litvanya'da 13.9 olarak ölçüldü. ABD'de ise yıllık yüzde 7.5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti.

10'DA DOKUZU ENFLASYONDAN ENDİŞELİ

10 yıllardır görülen en hızlı enflasyon, Amerikalıların ekonomiye dair karamsar olmasına da katkıda bulunuyor. Online araştırma şirketi Momentive tarafından 1-7 Şubat tarihleri arasında yapılan bir ankete göre, yaklaşık 10 yetişkinden dokuzu enflasyon konusunda endişeli olduklarını belirtti. Demokratların yüzde 85'i ve Cumhuriyetçilerin yüzde 96'sı endişeli olduklarını söyledi.

BUĞDAY VE MISIR KITLIK TEHLİKESİ YARATIYOR

Rusya'nın ukrayna"yı işgal etmesiyle buğday ve mısır fiyatları çok hızlı yükseliyor. buğday ve mısır fiyatları 2022 başından bugüne yüzde 37 ve yüzde 21 oranında arttı. 2021'de Rusya 75.5 milyon ton, Ukrayna 33 milyon ton buğday üretti. Rusya 15 milyon ton, Ukrayna ise 2021'de 42 milyon ton mısır üretti. Savaş ve benzer sebeplerle Dünya Gıda Programı, dünya çapında 811 milyon insanın her gece aç yatacağı konusunda uyarıda bulundu. 38 ülkede toplam 44 milyon insan kıtlığın eşiğinde.

ALMANYA'DA ZAMLARIN ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR

Almanya'da çalışanların aylıklarına neredeyse hiç zam yapılmazken, ülkede enflasyon tarihi rekor kırıyor. İşsizlikle karşı karşıya kalan vatandaş, artık her güne yeni bir zam şoku ile başlıyor. Şubatta enerji fiyatlarına yüzde 22.5 oranında zam yapılırken, gıda ürünleri de yüzde 5.3 oranında arttı. Buğday, arpa ve zeytinyağı gibi ürünleri Ukrayna'dan alan Almanya'yı unlu mamüller yapılacak yeni bir zam korkusu sardı. Ocak 2022'de enerji fiyatları geçen yılın aynı ayına göre ortalama yüzde 66.7 arttı. Sanayi ürünleri için üretici fiyatları Ocak 2022'de 2021'e göre yüzde 25 daha yüksek oldu. Tüm gıda gruplarında özellikle yemeklik sıvı ve katı yağlar (yüzde 5.3) ve sebzeler (yüzde 3.9) önemli ölçüde daha pahalıydı. Araçlar (yüzde 4.5), mobilya ve aydınlatma (yüzde 3.2) dahil olmak üzere ortalama yüzde 2.4 arttı. Hizmet fiyatları bir bütün olarak 2021'de bir önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 2.1 oranında pahalandı. Mustafa AKBABA / NÜRNBERG

Barış Ergin

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Buğday fiyatları, haftalık bazda yüzde 40'ın üzerinde artarak 12 doları aştı
Buğday fiyatları, haftalık bazda yüzde 40'ın üzerinde artarak 12 doları aştı
TESK Başkanı: Esnafa geri dönüşüm kutuları verilmeli
TESK Başkanı: Esnafa geri dönüşüm kutuları verilmeli
Site aidatı kirayı yakaladı
Site aidatı kirayı yakaladı
Vadesi geçmiş vergi borçları kamu alacaklarından mahsup edilebilecek
Vadesi geçmiş vergi borçları kamu alacaklarından mahsup edilebilecek
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin bir kesimi 19 Mart'ta trafiğe açılıyor
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin bir kesimi 19 Mart'ta trafiğe açılıyor
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Sıkıntı yok
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması: Sıkıntı yok

Bu Habere Tepkiniz

703 sayılı KHK'dan önce atananlara ilişkin Sayıştay'dan önemli karar

703 sayılı KHK'dan önce atananlara ilişkin Sayıştay'dan önemli karar

Sayıştay Başkanlığı 703 sayılı KHK'dan önce atananlarla ilgili önemli bir karar verdi.
Disiplin soruşturmasının yönü değiştirilebilir mi?

Disiplin soruşturmasının yönü değiştirilebilir mi?

Ankara Bölge istinaf mahkemesi, soruşturma olurunda bulunmayan ve soruşturma esnasında disipline aykırı olduğu tespit edilen fiille ilgili olarak yeni verilecek soruşturma oluru üzerine soruşturmanın davacının bu fiilini kapsar şekilde yürütülmesi ve bu şekilde yapılacak soruşturma sonucunda ulaşılan kanaate göre öneride bulunulması gerekir dedi.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Kadroya geçen taşeron personel başka bir kuruma geçici olarak görevlendirilebilir mi?

Cumhurbaşkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığına verdiği görüş yazısında taşerondan kadroya geçirilen personelin diğer kamu kurum ve kuruşlarına geçici olarak görevlendirilemeyeceğini belirtti.
MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

MEB, bin 500 müfettişle 100 bin kurumu denetleyebilecek mi?

01.02.2022 tarihinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği incelendiğinde özel barınma kurumları, özel öğretim ve resmi eğitim kurumlarının tamamının belli periyotlarla öğretenler dahil teftiş/denetimi söz konusu olacaktır. Mevcut 1500 civarındaki kadro ile bunun sağlanması mümkün değildir.
KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/4 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2022/4 tercih kılavuzunu yayımladı.
Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli istifa etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevden af talebi kabul edildi. Pakdemir'in yerine Vahit Kirişci atandı.
Ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun mu?

Ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun mu?

Öğretmenlerin ek ders mevzuatında 'dini bayramlar'a yer verilmemesi hukuka uygun bulundu.
Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir

Anayasa Mahkemesi görüşünü değiştirmedi: CBK ile kadro ihdas edilebilir

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kadro ihdasının Anayasaya uygun olduğuna ilişkin son yıllarda verdiği kararlarını değiştirmedi.
Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?

Mevzuat hazırlama yönetmeliğinde neler değişti?

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslar Yönetmeliği yeni hükümet sistemine uygun hale getirildi.
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 127.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 10 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 42 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022.
Sağlığımızı tehdit eden baharatlar

Sağlığımızı tehdit eden baharatlar

Birçok farklı alanda fayda sağlayan baharatlar kronik rahatsızlıkları olan kişiler tarafından doktor kontrolünde ve dozunda kullanılmalıdır. İşte doğru kullanılmadığı takdirde sağlığı tehdit eden o baharatlar.