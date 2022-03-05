Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mart 2022 11:17
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 190, Hakkari'de 178, Denizli'de 175, Palandöken'de 165, Ovacık'ta 150, Kartepe'de 143, Uludağ'da 136, Erciyes ve Yıldız Dağı'nda 135'er, Ergan'da 125, Yedikuyular'da 108, Ilgaz'da 106, Sarıkamış'ta 103, Yıldıztepe'de 82, Keltepe'de 80, Hesarek'te 77, Murat Dağı'nda 72, Çambaşı'nda 68, Konaklı'da 56, Akdağ'da 53, Kop, Zigana ve Hazarbaba'da 50'şer, Elmadağ'da 41, Saklıkent'te 39, Mersivan ve Gevaş Abalı'da 32'şer, Yalnızçam'da 20 santimetre ölçüldü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız