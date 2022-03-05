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Küresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyor

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, küresel ölçekte yaşanan çip krizinin bu yıl da devam edeceğini, 2023'ün ikinci çeyreğinde veya ikinci yarısında toparlanma olacağını öngördüklerini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mart 2022 12:25
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Küresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyor

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, küresel ölçekte yaşanan çip krizinin bu yıl da devam edeceğini, 2023'ün ikinci çeyreğinde veya ikinci yarısında toparlanma olacağını öngördüklerini belirtti.

Saydam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda bütün dünyanın gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın olduğunu ve herkesin bunun üretim, tedarik zinciri ve ekonomik bakımdan etkilerini merak ettiğini söyledi.

Otomotiv sanayisi için tedarik zincirlerinin sağlıklı ilerlemesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Saydam, sektörde bütün kararların verilere dayalı alındığını dile getirdi.

Saydam, bir aracın yurt dışına satılması veya ülkeye ihracat anlamında 1 dolar daha fazla kazandırmalarının önemli olduğunu ancak konu insan hayatı olunca, hele bu kayıplar savaşlarda yaşanırsa bu durumun tüm verilerin önüne geçtiğini ifade etti.

Hiçbir bilginin insan canından önemli olmadığını söyleyen Saydam, "Bizim önceliğimiz barıştır. Bir araba veya bir otomobil daha fazla üretmek yerine Avrupa'da barış ve uluslararası düzenin tekrar tesis edilmesinden yanayız." dedi.

- "Çipler gerçekten ihtiyacı olan yerlerde kullanılmalı"

Otomotiv sektöründe bu yılki beklentilerin 2021'den kesinlikle daha olumlu olduğuna dikkati çeken Saydam, "Otomotiv tedarik zincirinde tahmin ediyorum ki yeni çip üretim tesislerinin devreye girmesiyle muhtemelen 2022'yi de böyle krizlerle veya dur kalklar ile atlatabiliriz. 2023'ün ikinci çeyreğinde veya ikinci yarısında bir toparlanma olacağını öngörmekteyiz." diye konuştu.

Saydam, "yarı iletken" denilen ürünlerin 9 farklı evreden geçerek evlerde ve araçlarda kullanılabilir hale geldiğini bildirdi.

Çip krizinin aşılmasına yönelik girişimlere işaret eden Saydam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda yapılan yatırımlar genellikle son 7, 8 ve 9'uncu evrelere yönelik, yani işin konfeksiyonu konusunda yapılan yatırımlar var. Çünkü onların devreye alınması ve geri dönüşleri daha kısa. Esas kısıt olan çipin kendisinin üretilmesinde şu anda yapılan yatırımlarla ancak ihtiyaç karşılanacak gibi. Avrupa Birliği en son bir yatırım anons etti. Durumun belki ebadını anlamak için bu faydalı bir bilgi olacaktır. Krizi bir nebze engelleyecek yatırımın alınması kararı alındı. Bu yaklaşık 20 milyar avroluk bir yatırım ve ancak 2030'da devreye girebilecek. Bu uzun bir süreç. Krizi aşmamızın esas yolu gerçekten ihtiyacımız olan yerlerde çiplerin kullanılması. Çünkü araçlarımızda ve elektronik eşyalarımızda ihtiyacımızın dışında sadece bize sunulduğundan dolayı, yani sadece konforumuz için kullandığımız bazı çip uygulamaları var. Bunlardan biraz feragat ederek bu krizi küresel ekonomiyi daha az etkileyecek şekilde atlatabiliriz."

- Elektrikli araçlar için 3 kat daha fazla çip gerekiyor

Albert Saydam, elektrikli araçların, çip krizinde sorunu üç misline çıkardığını belirtti.

İçten yanmalı motor kullanılan araçta ortalama 1000 çip kullanılıyorsa elektriklilerde bu sayının 3 bine çıktığını söyleyen Saydam, "Hatta 1-2 ay önce dünyaca bilinen bir elektrikli araç üreticisi, çip yokluğundan dolayı şarj ünitesi olmadan araçlarını piyasaya sürdü. Servise girdiğinde ve çipler temin edildiğinde o çipler takılmak üzere." ifadelerini kullandı.

Çip krizi bakımından TOGG ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Saydam, "TOGG yatırımının bu çip krizinden çok fazla etkilenmeyeceğini tahmin ediyorum. Yapılan bilgilendirmeler, ihtiyaç olan çiplerin ön anlaşmalarının yapıldığı yönünde." diye konuştu.

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Saydam, TOGG'un Türk otomotiv tedarik sanayisinin yapabileceklerinin yanında neleri yapamayacağını da görebileceği bir boy aynası, 60 senelik otomotiv başarısını gelecek 30 yıla taşımaları için bir fırsat olduğunu kaydetti.

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