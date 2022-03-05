4 bin 380 öğrenci, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim görecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle Türkiye'de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla "Deneyap Türkiye Projesi" hayata geçirildi.

Şu anda 55 ilde 66 atölyede faaliyetler sürerken, 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulması hedefleniyor.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere ücretsiz olarak tasarım, üretim, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, yazılım, siber güvenlik, enerji, havacılık ve uzay, yapay zeka, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, ileri robotik ve kodlama, mobil uygulama gibi 11 farklı başlıkta eğitim verilmesi planlanıyor.

Ayrıca öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Denayap Türkiye'nin 3. fazı kapsamında 27 ilde faaliyete geçecek 36 atölyeye öğrenci kabulü için iki aşamalı seçme süreci tamamlandı.

Sürecin ilk aşaması olan e-sınava 36 bin 103 başvuru alındı. E-sınav, 11-31 Ekim tarihlerinde seanslar şeklinde yapıldı. İkinci aşama olan uygulama sınavına katılma hakkı kazanan 11 bin 538 aday, 12-13 Şubat tarihlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisi ile elektrik üretecek bir tasarım yapmak üzere uygulama sınavına katıldı.

- Kayıtlar 10-16 Mart'ta

Adayların e-sınav sonuçlarının yüzde 70'i ve uygulama sınavı sonuçlarının yüzde 30'u dikkate alınarak yapılan değerlendirmeyle 27 ilde 4 bin 380 öğrenci eğitim almaya hak kazandı.

Kayıt işlemlerini 10-16 Mart tarihlerinde tamamlayacak "geleceğin teknoloji yıldızları" 19 Mart'ta Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitime başlayacak.

Programa katılan öğrenciler, 3 yıllık bir süreçte hem temel teknoloji yetkinlikleri kazanma hem de özel ilgi alanlarında derinleşme imkanı elde edecek. Atölye programları ortaokul düzeyinde halihazırda 4. ve 5. sınıfta eğitim gören öğrencilere, lise düzeyinde ise 8,9 ve lise hazırlık sınıflarında eğitim gören öğrencilere hitap ediyor.