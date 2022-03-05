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Kız öğrenciler akıllı gaz maskesi üretti

VAN'ın Erciş ilçesindeki Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencilerinden oluşan 4 kişilik ekip, kimya öğretmeni Kadir Karakaş'tan aldıkları destekle nanoteknoloji ile karbonmonoksiti filtreleyerek dışarıda tutup, sadece oksijeni içeri alan akıllı gaz maskesi üretti

Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Mart 2022 13:18
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VAN'ın Erciş ilçesindeki Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencilerinden oluşan 4 kişilik ekip, kimya öğretmeni Kadir Karakaş'tan aldıkları destekle nanoteknoloji ile karbonmonoksiti filtreleyerek dışarıda tutup, sadece oksijeni içeri alan akıllı gaz...
VAN'ın Erciş ilçesindeki Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencilerinden oluşan 4 kişilik ekip, kimya öğretmeni Kadir Karakaş'tan aldıkları destekle nanoteknoloji ile karbonmonoksiti filtreleyerek dışarıda tutup, sadece oksijeni içeri alan akıllı gaz maskesi geliştirdi. Kız öğrenciler, tasarladıkları akıllı maskeyle de Teknofest'e başvurdu. Geçen yıl yine Karataş'ın desteği ile başka okuldaki kız öğrencilerden oluşan 'Türk Nano Tim', havada 20 dakika kalabilen 6 model uçak yapmıştı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da dikkatini çeken bu çalışmayı sosyal medyadan paylaşmıştı.

Erciş ilçesindeki Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Gülnaz Akbaş, Hatice Kevser, Hiranur Akbay ve başka okuldan destek aldıkları 12'inci sınıf öğrencisi Vehbi Nama, pandeminin başladığı 2 yıl önce akıllı maske projesi üzerinde çalıştı. 4 kişiden oluşan öğrenci gurubu, projelerini kimya öğretmeni Kadir Karakaş'a iletti. Öğretmenlerinden destek alan öğrenciler, 2 yıl boyunca aralıksız çalıştı. Laboratuvar ortamında çalışan öğrenciler, nanoteknoloji ile havada bulunan karbonmonoksiti filtreleyip, sadece oksijeni içeri alan akıllı gaz maskesini geliştirdi. Öğrenciler, proje ile Teknofest'e de başvuru yaptı.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Projenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten öğrencilerden Gülnaz Akbaş, "2 yıl önce öğrenci arkadaşlarımla ne yapabiliriz, diye düşünürken aklımıza akıllı gaz maskesi yapmak geldi. Bu düşüncemizi gidip kimya öğretmenimiz Kadir Karakaş ile paylaştık. Kendisi bize deste olarak projemizin başından itibaren çalışmalarımıza katıldı. 2 yıl içinde nanoteknoloji ile karbonmonoksiti dışarıda tutan ve oksijeni içeri alan bir maske geliştirdik ve çok mutluyuz" dedi.

'SERİ ÜRETİME GEÇECEK DONANIMA SAHİBİZ'

Öğretmen Kadir Karakaş ise 3 yıldır nano malzeme ile nanoteknoloji üzerine TÜBİTAK ve farklı alanlarda proje yaptıklarını belirterek, 'Geçtiğimiz yılda başka okulda kız öğrencilerimizle havada 20 dakika kalabilen uçak ürettik. Öğrencilerimiz nanoteknoloji alanında projelerimiz var, diye bana geldiklerinde, Teknofest yarışmasına böyle bir proje için çalışmaya başladık. Tabi çalışmalarımız başlatırken ortaya akıllı dediğimiz gaz maskesi çıktı. Geliştirdiğimiz gaz maskesi madende çalışan vatandaşlarımızın kullanabileceği ve nükleer tehdit oluşturan ortamlarda herkesin kullanabileceği bir maske. Maskenin özelliği tamamen organik olup, içindeki malzemede tamamen nano malzemedir. Havada bulunan zehirli gazları filtreleyerek dışarıda tutup, sadece oksijeni içeri alıyor. Bu özelliğiyle biz buna rahatlıkla akıllı maske, diyebiliriz. Eğer destek verilirse akıllı maskelerimizi seri üretime geçirip, orduya, polise, AFAD için üretebilecek donanıma da sahibiz" diye konuştu.

YİNE AYNI ÖĞRETMEN

Geçen yıl Erciş'te farklı okulda yine Kadir Karakaş'ın destek verdiği 10'uncu ve 11'inci sınıfta eğitim gören 2 kız öğrenci, 'Türk Nano Tim' adıyla çalışmaya başlayıp, kumanda ile kontrol edilen ve havada 20 dakika kalabilen 6 model uçak yapmıştı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da kızların başarısını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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