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Akaryakıta bir zam daha! Motorin 22 TL'yi aşıyor

Pazartesi gecesi litrede motorine 1 lira 44 kuruş, benzine 57 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Böylece akaryakıta üst üste dört iş günü zam gelmiş olacak. Motorin fiyatı 22 TL'yi aşacak.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 05 Mart 2022 16:23
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Akaryakıta bir zam daha! Motorin 22 TL'yi aşıyor

Akaryakıtta zam yağmuru, yeni haftada da devam edecek.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 7 Mart Pazartesi gecesi litre fiyatının motorinde 1 lira 44 kuruş, benzinde 57 kuruş zamlanması bekleniyor.

YENİ FİYATLAR: MOTORİN 22 TL'Yİ AŞIYOR

Zammın ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 18,67 TL'den 19,24 TL'ye, Ankara 18,77 TL'den 19,34 TL'ye, İzmir'de 18,79 TL'den 19,36 TL'ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19,75 TL'den 22,19 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 19,86 TL'den 22,30 TL'ye yükselecek.

Benzine 5 Mart'ta 69 kuruş, 4 Mart'ta 53 kuruş, 3 Mart'ta 88 kuruş zam gelmişti. Böylece dört iş gününde benzine gelen toplam zam 2 lira 67 kuruşa ulaşacak.

Motorine 5 Mart'ta 84 kuruş, 4 Mart'ta 1 lira 33 kuruş, 3 Mart'ta 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. Böylece dört iş gününde motorine gelen toplam zam 5 lira 12 kuruşa ulaşacak.

Otogaza da 1 Mart'ta 33 kuruş, 2 Mart 61 kuruş zam gelmişti.

MOTORİNE BİR YILDA YÜZDE 235 ZAM

İstanbul'da geçen sene 8 Mart 2021'de litre fiyatı benzinde 7,23 TL, motorinde 6,62 TL idi. 31 Aralık 2021'de ise fiyat benzinde 12,29 TL, motorinde 11,43 TL idi.

7 Mart Pazartesi gecesi gelecek zamla birlikte benzinde zam oranı, yıl başından bu yana yüzde 57, son bir yılda yüzde 166 olacak.

Motorinde ise zam oranı, yıl başından bu yana yüzde 94, son bir yılda yüzde 235'e ulaşacak.

SAVAŞLA BİRLİKTE PETROL VE KUR YÜKSELDİ

Sene başında 73 dolar olan ham petrolün varil fiyatının, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Batı ülkelerinin yaptırım kararlarıyla 119,8 dolara kadar yükselmesi akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor.

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Dolar/TL kurunda son dönemde kaydedilen yükseliş de akaryakıt fiyatlarını yukarı itiyor.

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