Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

Erdoğan ayrıca, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.