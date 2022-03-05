Antalya'da çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı
Antalya'da bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalarak satmaya çalışan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Mart 2022 20:16
Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Caddesi'nde M.B'nin cebindeki telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirenin M.Ş'yi, çaldığı telefonu satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.
Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız