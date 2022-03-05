Yağ kuyruğu! Vatandaş marketlere akın etti, satışlar sınırlandırıldı

Bazı marketlerde yağ satışı 1 adet ile sınırlandırıldı. Stokçuluk yapıldığını öne süren vatandaşlar ile market çalışanları arasında gerilim yaşandı.

Enerji fiyatları, artan tarımsal girdiler ve kur farkı yanı sıra günlerdir süren Rusya - Ukrayna savaşı, ayçiçek yağının stoğunu ve fiyatlarını etkiledi. Stokların tükenme ve fiyatların daha da artma riskine karşı vatandaşlar marketlere akın etti.

ZİNCİR MARKETTE UZUN KUYRUK

İstanbul Beylikdüzü'de çekilen görüntülerde büyük bir zincir markette uzun kuyruklar oluştuğu, vatandaşın birden fazla ayçiçek yağı alarak sıraya girdiği görüldü.

Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde ise bir marketin kapısının önünde vatandaşların uzun kuyruk oluşturduğu görüntülere yansıdı.

YAĞ SATIŞLARIMIZ 1 ADET İLE SINIRLIDIR"

Esenyurt ilçesinde ise bir zincir marketin yağ alımını sınırlandırdığı, 4,5 litrelik yağların 145 TL'den satıldığı görüldü.

Zincir marketin ayçiçek yağı satış reyonlarına, "Tüm müşterilerimizin faydalanabilmesi için, yağ satışlarımız 1 adet ile sınırlıdır" yazısı asıldı.

'STOKÇULUK YAPIYORLAR' DİYE TEPKİ GÖSTERDİLER

Yine büyük bir market zincirinde çekilen görüntüde vatandaş ile market çalışanları arasında yaşanan tartışma kameraya yansıdı. Vatandaşlar, market çalışanlarının ellerinde bulunan yağı depoya götürerek satmadığını ve stokçuluk yaptığını öne sürerek tepki gösterdi.