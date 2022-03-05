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Öğretim üyesi evinde ölü bulundu

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Arnavutluk asıllı Dr. Nikolin Agallıja, evinde ölü bulundu. Agallıja'nın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu tespit edilecek.

Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Mart 2022 22:17
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Öğretim üyesi evinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Düzce Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Nikolin Agallıja'yı telefonla arayan ailesi, Agallıja'ya ulaşamayınca durumu arkadaşlarına bildirdi. Öğretim üyesinin evine gelen arkadaşları kapıyı çalıp, telefonla aramalarına rağmen cevap alamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingirin kapıyı açmasıyla eve girince koridorda yüz üstü yatan Nikolin Agallıja'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Öğretim üyesinin ilk incelemesinde vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı. Agallıja'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Agallıja'nın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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